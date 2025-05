Khoảng 13 giờ 30 phút hôm nay, ngày 22/5/2025, tại phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) và Công an phường Điện Ngọc (Điện Bàn - Quảng Nam) đã bắt giữ được Võ Thế Hùng.

Đây là đối tượng có hành vi "giết người" xảy ra tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào ngày 21/5/2025, nhưng sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Võ Thế Hùng khi bị bắt. Ảnh: CA Quảng Trị

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/5/2025, do mâu thuẫn cá nhân nên Võ Thế Hùng (sn 1982, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn Trung T. (sinh 1962) ở cùng thôn. Hậu quả, ông T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng ở trần, mặc quần đùi màu đen, đi bộ về hướng khu vực rừng Mũi Rú thuộc thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang.

Cơ quan Công an đang tiến hành đấu tranh với đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo đúng quy định pháp luật.