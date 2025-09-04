Đối tượng đăng tải hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng danh dự cá nhân: Mục đích phía sau
Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bài viết của người đàn ông đã nhanh chóng khiến số đông không khỏi quan tâm, bình luận.
Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc một số tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân khi chưa được cho phép, thậm chí cắt ghép, xuyên tạc nội dung nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm hoặc để giật tít, câu view.
Người quản lý, sử dụng tài khoản facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng uy tin và danh dự cá nhân khác được xác định là N.D.K. (SN 1990, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh). Cơ quan Công an đã làm việc với đối tượng này.
Tại buổi làm việc, N.D.K cho biết bản thân đăng tải thông tin, hình ảnh trên không gian mạng nhằm mục đích “câu like, câu view”, thu hút sự quan tâm, bình luận của bạn bè nhưng do nhận thức còn hạn chế nên đã vô tình gây ảnh hưởng đến người khác.
Hiện cơ quan Công an đang thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ và xử lý hành vi vi phạm của N.D.K theo quy định của pháp luật.
Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng và không sử dụng video, hình ảnh của người khác khi không được phép.
Theo quy định pháp luật, hành vi sử dụng hình ảnh của người khác trái phép có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.
Nghị định 38/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2022/NĐ-CP) quy định: sử dụng hình ảnh cá nhân trong quảng cáo khi chưa được phép có thể bị phạt 20 - 40 triệu đồng.
Điểm e, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP) quy định: sử dụng hình ảnh người khác để vu khống, xúc phạm uy tín, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị phạt 10 - 20 triệu đồng.
Trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với mức phạt tù tới 5 năm.