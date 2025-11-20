Đôi tai của "búp bê không tuổi", vợ chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng TP.HCM nói lên tất cả

Đó là Huyền Baby (tên thật là Đặng Ngọc Huyền, SN 1989, tại Hà Nội)!

Huyền Baby.

Vài năm trở lại đây, sau khi quay lại showbiz tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện giải trí lại càng khiến tên tuổi cựu hot girl Hà thành này hot trở lại. Bên cạnh những lời khen ngợi vẻ ngoài được ví như "búp bê không tuổi" thì Huyền Baby còn gây chú ý với đôi tai hiếm có.

Một đặc điểm càng dễ nhìn thấy khi gương mặt của người đẹp này cực kỳ baby đó là đôi tai to, vành tròn đầy và hơi vểnh ra ngoài.

Đôi tai của Huyền Baby.

Đôi tai đặc trưng này càng nổi bật hơn khi đặt trên gương mặt trẻ trung của cô. Nhiều người thậm chí ví tai của Huyền Baby giống “tai yêu tinh” vì độ vểnh dễ thương. Đáng chú ý, chính bà mẹ hai con cũng từng tự “bóc” đặc điểm này và chia sẻ hài hước trên mạng xã hội: "Chả hiểu sao cái quả tai vểnh của mình cũng có thời thành trend, lạ quá! Chắc ngày bé thường bị mẹ véo tai nên có tai vểnh vậy quá!"

Song, không ít người tin rằng “vận mệnh giàu sang đã được an bài trên gương mặt cô”. Ở góc nhìn bình thường, đây chỉ là một nét nhỏ trên gương mặt nhưng trong nhân tướng học, đôi tai được xem như “thụ nạp quan”, bộ phận phản ánh phúc khí, trí tuệ và vận tài lộc.

Quan sát hình ảnh của Huyền Baby từ thời mới nổi đến hiện tại cho thấy cô sở hữu dáng tai lớn hơn tỷ lệ thông thường, vành tai tròn đầy, dày dặn và các đường cong rất rõ ràng. Khi để tóc xoã, đôi tai vẫn nhìn thấy dễ dàng vì độ vểnh nhẹ ra ngoài, giúp gương mặt thêm sáng, trẻ và có thần thái riêng biệt.

Đây là điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt của cô nàng này.

Không chỉ vậy, tai vểnh nhẹ khi kết hợp với gương mặt thanh thoát và ánh mắt sắc sảo như Huyền Baby - lại được xem là dấu hiệu của người tư duy độc lập, dám nghĩ dám làm, có chủ kiến mạnh và biết nắm bắt thời cơ. Những người sở hữu tướng tai này thường không đi theo lối mòn, nhưng một khi đã đặt mục tiêu thì rất quyết liệt, dễ thành công sớm và giữ vững được vị thế của mình.

Chính vì vậy, nhiều năm gần đây tại Trung Quốc và cả Việt Nam, trào lưu thẩm mỹ hoặc dùng filter để có đôi tai vểnh nhẹ như Huyền Baby trở nên vô cùng phổ biến. Nhiều người tin rằng đây là dáng “tai tài lộc”, mang lại sự hanh thông và may mắn trong con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định một đôi tai có thể quyết định toàn bộ vận mệnh. Nhưng trong trường hợp của Huyền Baby, đặc điểm “quý tướng” này lại trùng khớp khá thú vị với những gì cô đang sở hữu: cuộc sống viên mãn, sự nghiệp kinh doanh riêng và nhan sắc thăng hạng theo thời gian.

Song, điều quan trọng hơn cả là năng lực và sự nỗ lực bền bỉ của chính cô. Huyền Baby không chỉ dựa vào danh tiếng từng có, mà đã tự xây dựng cho mình một con đường riêng: điều hành cơ sở làm đẹp, phát triển thương hiệu mỹ phẩm, duy trì hình ảnh chỉn chu và liên tục cập nhật xu hướng. Việc giữ được sự nổi tiếng lẫn phong độ nhan sắc sau nhiều năm rời showbiz cho thấy cô có kỷ luật cao, biết hoạch định chiến lược cá nhân và chăm chút hình ảnh một cách thông minh.

Huyền Baby sinh năm 1989, là hot girl đời đầu và từng tham gia showbiz với vai trò ca sĩ. Song, sau khi kết hôn, cô lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ. Năm 2023, Huyền Baby tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", được đông đảo khán giả yêu thích.

Huyền Baby sở hữu cơ sở làm đẹp lớn tại TP.HCM và thương hiệu mỹ phẩm. Chồng cô là doanh nhân Quang Huy - ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng.

Cô có cuộc sống giàu sang, phú quý, được chồng cưng chiều.

Cuộc sống hôn nhân của cô luôn khiến CĐM phải xuýt xoa vì được chồng chiều, con ngoan. Có lẽ chính vì thế, nhan sắc sau bao năm của cựu hot girl đình đám vẫn chẳng đổi, thậm chí còn được khen "trẻ mãi không già" hay "búp bê không tuổi".