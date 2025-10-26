Liên quan đến vụ người đàn ông cầm dao xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ ở Quảng Ngãi, ngày 26/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) - một trong hai nạn nhân bị chém - đã tử vong.

“Sau hai ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, do vết thương quá nặng, bệnh nhân yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bệnh nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự” , lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho hay.

Mai Xuân Tùng bị bắt giữ trên xe khách.

Nạn nhân thứ hai là ông V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) hiện đang tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10, Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) mang theo dao đến khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà. Tại đây, Tùng đã chém bà T. và ông H.

Đến trưa 24/10, CSGT phối hợp các lực lượng chốt chặn, kiểm tra xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hà) và phát hiện Tùng có mặt trên xe nên đã khống chế, bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Bà T. và H. có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Còn Mai Xuân Tùng cũng từng có quan hệ tình cảm với bà T.