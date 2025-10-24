Sáng 24-10, Công an xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn bị liên quan làm rõ vụ đôi nam nữ trong phòng trọ bị chém trọng thương gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, tối hôm qua (23-10), bà Nguyễn Thị T. (SN 1978, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Võ Chí H. (SN 1988, quê Cà Mau cũ) đang ở trong phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà thì bất ngờ bị một người đàn ông cầm hung khí vào chém tới tấp rồi rời đi.

Camera tại khu nhà trọ ghi lại nội dung vụ việc

Trong đó, bà Nguyễn Thị T. bị thương vùng mặt, đầu; ông Võ Chí H. bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.



Tại bệnh viện Đa khoa Kon Tum, các bác sĩ xác định vết thương bà T. quá nặng nên khẩn trương đưa vào khoa Hồi sức tích cực - chống độc để cứu chữa. Còn ông Võ Chí H. bị thủng cơ hoành, thủng lá lách, hở ổ bụng.

Lực lượng công an tình nghi ông M.X.T (SN 1977, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) dùng dao thực hiện hành vi chém người trên và đang tổ chức truy tìm.

Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện đa khoa Kon Tum cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Được biết, trước đây bà Nguyễn Thị T. và ông M.X.T có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị T. và ông Võ Chí H. sống như vợ chồng. Theo người nhà bà Nguyễn Thị T., thời gian gần đây ông M.X.T đã có một số lần đe dọa người phụ nữ này.