Trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết, anh Hoài Nam cho biết mang theo khá nhiều hành lý cùng quà quê như gạo, rau sạch. Để tránh mưa phùn làm ướt đồ, anh phải bọc kín mọi thứ bằng nhiều lớp ni-lông.