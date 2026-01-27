Đôi mắt size XXL của 1 mỹ nhân đang viral khắp cõi mạng: Tưởng chỉ truyện tranh mới có, đúng chuẩn độc nhất vô nhị

Ngay lúc này, mạng xã hội đang rộ lên loạt hình ảnh so sánh chênh lệch kích thước đôi mắt của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ, kèm theo bình luận hài hước rằng đây giống như quá trình phơi khô một quả nho. Dù chỉ mang tính đùa vui, nhưng khi được lan truyền rộng rãi, chủ đề này nhanh chóng khơi lên nhiều tranh luận trái chiều xoay quanh ngoại hình, đặc biệt là đôi mắt to độc nhất vô nhị trong showbiz của Mạnh Tử Nghĩa.

Đôi mắt to của Mạnh Tử Nghĩa đang trở thành chủ đề tranh luận của cư dân mạng (ảnh: fanpage Chuồng Gà Cbiz).

Từ trước đến nay, đôi mắt to thường được xem là một lợi thế nhan sắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, với Mạnh Tử Nghĩa, mọi thứ lại không hẳn như vậy. Nữ diễn viên vốn sở hữu gương mặt gầy, đường nét sắc và khí chất khá chín chắn, tạo cảm giác già dặn hơn so với tuổi thật. Trong bối cảnh đó, đôi mắt quá to đôi khi không giúp cô trông trẻ trung hơn, mà ngược lại còn làm lộ rõ nét trưởng thành, thậm chí khiến tổng thể gương mặt bị cứng tuổi.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố ngoại hình, nhiều khán giả còn liên hệ câu chuyện này với diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa. Phải thừa nhận rằng cô có sự tiến bộ theo thời gian, song phong độ vẫn khá phập phù. Một trong những điểm thường xuyên bị nhắc đến là thói quen trợn mắt khi diễn, đặc biệt trong các cảnh cần cao trào cảm xúc. Khi kết hợp với đôi mắt vốn đã to, biểu cảm này dễ trở nên quá đà, gây cảm giác gượng gạo và làm người xem tụt mood.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nếu kiểm soát tốt biểu cảm và nâng cao kỹ năng diễn xuất, đôi mắt to hoàn toàn có thể trở thành vũ khí lợi hại, giúp truyền tải cảm xúc mạnh mẽ và tạo ấn tượng thị giác. Vấn đề nằm ở chỗ, khi diễn chưa tới, ưu điểm ấy lập tức biến thành con dao hai lưỡi.

Gương mặt của Mạnh Tử Nghĩa bị đánh giá là "cứng" hơn so với tuổi thật và đôi khi, đôi mắt to khiến điều này bị phóng đại.

Nhìn chung, câu chuyện viral lần này dù khởi nguồn từ một trò đùa, nhưng lại phản ánh khá rõ cách công chúng đang nhìn nhận Mạnh Tử Nghĩa: Một nữ diễn viên có ngoại hình gây tranh cãi và diễn xuất cần tiếp tục trau dồi. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng chỉ với một chủ đề về kích thước mắt cũng có thể viral, không thể phủ nhận rằng tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1995 đang khá "nóng" trên mạng xã hội.

Mạnh Tử Nghĩa bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ hơn 1 thập kỷ trước, bắt đầu với những vai diễn nhỏ như vai nữ phụ trong Võ Thần Triệu Tử Long (2016) của Yoona và Lâm Canh Tân. Đến năm 2017, cô gây chú ý với nhân vật Mục Niệm Từ ở Tân Anh Hùng Xạ Điêu.

Đôi mắt to giống như con dao hai lưỡi với Mạnh Tử Nghĩa. Nếu diễn xuất tốt, nó sẽ giúp cô truyền tải cảm xúc tốt hơn. Nhưng ngược lại, cảm xúc của khán giả sẽ bị giết chết.

Năm 2018, tên tuổi của Mạnh Tử Nghĩa bắt đầu được biết đến khá nhiều nhờ thành công lớn của phim đam mỹ Trần Tịnh Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính. Dẫu vậy, cô chỉ thực sự trở nên nổi tiếng sau chiến thắng ngoài mong đợi của phim ngôn tình Cửu Trùng Tử đóng cùng Lý Quân Nhuệ.

Tiếp đà thành công, cả hai có màn tái hợp ở Thượng Công Chúa. Bộ phim này hứa hẹn sẽ là dự án rất quan trọng trong việc xác định xem, liệu Mạnh Tử Nghĩa có thể tiếp tục bùng nổ hay sẽ là một ngôi sao xịt trên bầu trời giải trí Hoa ngữ.