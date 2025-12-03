Càng gần đến ngày cưới Tiên Nguyễn, hội ăn cưới online càng hay hóng nên sự xuất hiện của ái nữ cũng như các thành viên nhà họ Nguyễn (con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) càng gây chú ý. Mới đây, Tiên Nguyễn đã cùng với cặp đôi Hiếu Nguyễn - Marie Trâm Anh dự đám cưới của một cặp đôi thiếu gia - tiểu thư khác.

Trong chiếc váy đỏ, Tiên Nguyễn khoe trọn vóc dáng cân đối, đôi chân thẳng tắp và làn da nâu gợi cảm, khiến dân tình xuýt xoa vì sắc vóc. Layout trang điểm tông ấm, tóc búi cao thanh lịch góp phần giúp cô toát lên vibe quý cô hiện đại, tự tin và cực kỳ cuốn hút.

Mới là khách mời dự đám cưới đã cỡ này thì lúc chính thức thành cô dâu còn đỉnh cỡ nào!

Hình ảnh mới nhất của Tiên Nguyễn

Xuất hiện cùng với Tiên Nguyễn là Hiếu Nguyễn và nửa kia - Marie Trâm Anh. Khác với chị gái, đây là lần hiếm hoi mà Hiếu Nguyễn lên sóng trên MXH.

Thiếu gia út nhà họ Nguyễn chọn suit tối màu lịch lãm còn Marie Trâm Anh mặc váy xanh navy đính ren cầu kỳ. Cô nàng buộc tóc thấp gọn gàng, makeup nhẹ nhàng nhưng nổi bật nhờ thần thái dịu dàng, sang trọng. Bộ đôi đứng cạnh nhau trông rất ton-sur-ton, thu hút ánh nhìn vì đẹp đôi.

Từ trái qua: Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Marie Trâm Anh

Chị chồng và em dâu tương lai mỗi người đẹp một vẻ

Khung hình của các thành viên nhà họ Nguyễn một lần nữa cho thấy giới thượng lưu đi ăn cưới cũng toát ra vibe khác hẳn, từ thần thái, phong cách đến cách chọn trang phục. Đây cũng là một trong những lý do khiến dân tình mong được xem đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc nhiều hơn.

Trước đó Tiên Nguyễn nhiều lần khoe ảnh chụp cùng với Marie Trâm Anh nói riêng và cặp đôi Hiếu Nguyễn nói riêng, cho thấy mối quan hệ rất thân thiết. Bạn gái Hiếu Nguyễn cũng thường có mặt trong những dịp quan trọng của Tiên Nguyễn và gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh cực thân thiết

Trâm Anh đi chụp ảnh Tết cùng bà Thuỷ Tiên và Tiên Nguyễn

Về Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh, cặp đôi hẹn hò từ đầu năm 2022. Tuy nhiên phải đến nửa cuối năm 2023, thiếu gia mới thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm.

Tuy nhiên cả hai đều là người kín tiếng nên thỉnh thoảng mới khoe khoảnh khắc của nửa kia trên trang cá nhân. Dẫu vậy mỗi lần xuất hiện, cặp đôi đều thu hút sự chú ý vì xứng đôi, đặc biệt nhan sắc của Marie Trâm Anh luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cư dân mạng.