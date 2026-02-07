Gala WeChoice Awards 2025: Vinh danh 3 đề cử Dự án vì Việt Nam tôi

Với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam", hành trình WeChoice Awards 2025 ghi dấu và lan tỏa những giá trị, nỗ lực và hành trình đáng trân trọng trong năm qua bằng những cách thức, hoạt động mang yếu tố sáng tạo, tương tác và đậm chất đời sống giới trẻ.

Những nhân vật và câu chuyện tại giải thưởng năm nay đều mang đến một thông điệp chung là Viết tiếp câu chuyện Việt Nam. Từ những nỗ lực lớn lao đến những đóng góp thầm lặng, tất cả đang cùng nhau kiến tạo cho một Việt Nam đi lên bằng chính nội lực của mình.

Đó là 21 câu chuyện của 21 Nhân vật truyền cảm hứng như những điểm sáng được thắp lên từ nhiều ngả đường khác nhau - từ đời sống, thể thao, khoa học, văn hóa đến hoạt động cộng đồng. Đó là những nghệ sĩ đã cống hiến hết mình để viết tiếp câu chuyện của nghệ thuật nước nhà. Đó là những gương mặt, đội nhóm, dự án,... từ Gen Z có độ phủ sóng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng nói chung và người trẻ nói riêng.

Tối 7/2, Gala vinh danh và trao giải của WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Gala thực sự đã trở thành một đêm tôn vinh đáng nhớ dành cho những điều tử tế và tích cực nhất.

20h50: 3 dự án được vinh danh tại hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi

WeChoice Awards công bố và vinh danh tất cả các đề cử trong danh sách chính thức của hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi gồm: Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân, Chiến dịch Không Một Mình và Chiến dịch Tự hào Việt Nam.

20h50: Ông Vương Vũ Thắng và Nghệ sĩ nhân dân Tự Long trao giải hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi

Không riêng đề cử Nhân vật truyền cảm hứng hay Giải trí hoặc Đời sống Giới trẻ, tất cả các hạng mục tại WeChoice Awards 2025 đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Trong đó phải kể đến hạng mục Dự án vì Việt Nam tôi.

Hạng mục Dự án Vì Việt Nam tôi vinh danh những dự án/ chiến dịch vì cộng đồng đến từ nhiều đơn vị, tổ chức đã đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và dân sinh của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người Việt Nam; góp phần định vị và nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong năm 2025.

Đây là nơi vinh danh những hành trình không chỉ nâng cao chất lượng sống, mà còn bồi đắp nên một "hệ giá trị tinh thần" vững chãi cho người Việt. Từ những nỗ lực thầm lặng để xây dựng một môi trường sống an toàn, bảo vệ mỗi cá nhân trước những thách thức của thời đại, cho đến những "concert quốc gia" bùng nổ - nơi âm nhạc và lịch sử hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam thật đẹp. Những dự án ấy đã biến lòng yêu nước không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở nên gần gũi hơn, hiện hữu trong từng nhịp thở, để mỗi chúng ta có thể cất tiếng: "Tự hào là người Việt Nam".

Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần VCCorp và Nghệ sĩ nhân dân Tự Long - Đại tá, Giám đốc nhà hát Chèo Quân đội sẽ cùng công bố 3 dự án được vinh danh hạng mục này.

20h41: Tiết mục mashup Buôn Trăng - Vỗ Tay của Phương Mỹ Chi và Phương Ly

Gala WeChoice Awards 2025 sẽ dành tặng quý vị một “phép cộng”, sự kết hợp có nhiều thú vị và mới mẻ. Đó là không gian nơi tiếng nhạc hiện đại hòa cùng những thế võ Bình Định mạnh mẽ, nơi một chiếc thuyền chở đầy ánh trăng được đưa lên sân khấu này bằng tất cả sự táo bạo của một nữ nghệ sĩ từng vang danh tại đấu trường quốc tế kết hợp với nguồn năng lượng rực rỡ, ngọt ngào như một cái ôm dành cho những trái tim đang cần được tiếp sức.

Phương Mỹ Chi và Phương Ly - hai cá tính tưởng chừng như ở hai thế giới khác biệt, nhưng hôm nay lại cùng hòa vào dòng chảy ngay trên sân khấu này.

20h36: CONGB chính thức được vinh danh tại Rising Artist

Gương mặt giành chiến thắng ở nhóm đề cử này chính là CONGB.

CONGB - tên thật Nguyễn Thành Công được xem là một trong những tân binh nổi bật và hoạt động năng suất nhất của Vpop đầu năm 2026. Sau hàng loạt bệ phóng từ các chương trình truyền hình thực tế và sân khấu lớn, nam ca sĩ đang từng bước khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng, sở hữu khả năng hát, nhảy và sáng tác khá toàn diện so với mặt bằng tân binh.

Sinh ngày 8/12/2000 tại Hà Nội, CONGB tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp anh sở hữu kỹ thuật thanh nhạc bài bản cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp. CONGB từng chinh chiến tại các show sống còn đình đám ở Hàn Quốc như Boys Planet, Starlight Boys. Cột mốc bùng nổ tiếp theo đến từ chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Hậu Say Hi, CONGB có tệp fan vững mạnh, đã thiết lập kỷ lục 1 triệu lượt bình chọn tại giải thưởng WeYoung 2025.

Lên sân khấu nhận giải, CONGB xúc động: "2 năm trước lễ trao giải WeChoice Awards là đầu tiên em tham gia với vai trò khách mời, em cũng từng ước đc lên nhận giải và vinh danh như các anh chị nghệ sĩ. Và hôm nay em làm được rồi. Em rất mong chiếc cúp này cũng có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ ngoài kia".

20h33: Diễn viên Anh Tú Atus và diễn viên Diệu Nhi công bố và trao giải cho hạng mục giải thưởng Rising Artist

Rising Artist - Nghệ sĩ mới nổi bật tôn vinh những nghệ sĩ mới có hoạt động ấn tượng và bước tiến lớn trong năm, sở hữu phong cách nghệ thuật riêng biệt và đầy tiềm năng. Họ cũng là thế hệ tiềm năng tương lai của ngành Văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

Và 10 đề cử của Rising Artist gồm: CONGB, Cường Bạch, Phúc Nguyên, Captain Boy, LyHan, buitruonglinh, Đình Khang, Nguyễn Hùng, Lamoon, Molly Trần.

Phụ trách công bố người chiến thắng của nhóm đề cử này là diễn viên Anh Tú Atus và diễn viên Diệu Nhi.

Diễn viên Anh Tú Atus và diễn viên Diệu Nhi

20h26: Vũ trụ Hồng Thơ được vinh danh tại Young Projects

"Vũ trụ Hồng Thơ" là chuỗi tiểu phẩm do nhóm 4 TikToker gồm Quân Trương (trong vai Hồng Thơ), Ngọc Thiệp (cô Dung), Mai Hương (ông Hùng) và Ngọc Kem (Đỗ Lụa) cùng thực hiện, tạo thành nhóm Mèo Hoang. Trong series video, cả nhóm hóa thân thành hội bạn trung niên cùng đi du lịch, kể những câu chuyện hài hước xoay quanh tình bạn và tình yêu gần gũi hơn với giới trẻ.

Vũ trụ Hồng Thơ cho thấy sức mạnh của việc thấu hiểu đời sống và sáng tạo một cách tử tế. Không cần gây sốc hay chiêu trò, series chạm tới khán giả bằng những chi tiết rất quen thuộc, giả không chỉ xem cho vui mà còn thấy mình trong đó, tự nguyện ở lại và gắn bó.

Quân Trương (Con Cò Đây) đại diện Vũ trụ Hồng Thơ chia sẻ cảm xúc: "Chúng mình cảm thấy rất vui khi có mặt tại WeChoice Awards 2025. Bố mình có nói không vá trời lấp biển được thì hãy làm người tử tế. Vì thế, chúng mình cũng rất mong sẽ mang được nhiều nội dung giá trị hơn, có ích, sạch hơn đến mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người".





20h26: Bà Nguyễn Phạm Duy Trang và Nhạc/ca sĩ Bùi Công Nam tiếp tục trao giải Young Projects

WeChoice Awards không chỉ là nơi vinh danh những cá nhân tiêu biểu mà còn là nơi ghi dấu những dự án sáng tạo, độc đáo và có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng trẻ với hạng mục giải thưởng Young Projects - Dự án trẻ ấn tượng.

Cùng nhìn lại 5 đề cử tại Young Projects: Đừng Ngại Nói Lời Yêu; Hiếu Văn Ngư - Cultura Fish; Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”; OHQUAO; Vũ trụ Hồng Thơ.

20h22: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp giành chiến thắng nhóm đề cử Young Face

Với 111.874 lượt vote, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức trở thành người chiến thắng tại Young Face - hạng mục Đời sống Giới trẻ.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hiện công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 34, là một trong những quân nhân tiêu biểu tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại hai sự kiện trọng đại của đất nước là A50 và A80. Theo thống kê, các hashtag liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã thu hút hơn 2,3 tỷ lượt xem, kèm theo hàng trăm nghìn lượt bình luận và tương tác.

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc xuất hiện trước ống kính, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp còn được nhắc đến như biểu tượng của lý tưởng sống tích cực, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật - những giá trị cốt lõi nhưng luôn cần được “viết tiếp” trong câu chuyện của người trẻ Việt hôm nay.

Vì Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn đang nhận nhiệm vụ tại đơn vị nên không thể có mặt trực tiếp tối nay. Ban tổ chức sẽ trân trọng gửi tận tay chiếc cúp này cùng tình cảm của khán giả đến anh trong thời gian sớm nhất.

20h20: Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và Nhạc sĩ, Ca sĩ Bùi Công Nam công bố và trao giải Young Face

Young Face - Gương mặt trẻ nổi bật là hạng mục giải thưởng vinh danh những gương mặt dẫn đầu xu hướng, có thành tựu nổi bật trải dài ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Điểm chung của họ chính là sự quyết tâm theo đuổi đam mê, sẵn sàng mở lối đi riêng với cá tính không lẫn vào đâu được, tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ.

Tại WeChoice Awards 2025, Young Face quy tụ 10 đề cử tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống giới trẻ, gồm: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Đại úy QNCN Đào Văn Bình, Nguyễn Quang Thuấn, Maris Nguyễn Quốc Huy, marisa0707 (tác giả game Tiệm Phở của Anh Hai), Nguyễn Hoàng Đức, LazyFeel Trần Bảo Minh, Hà Kiara, Vịt Bầu (Trần Việt Hoàng), Hà Hải Dương, Lý Hoàng Nam, Ba Thanh Nguyen (Bếp).

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn và Nhạc sĩ, Ca sĩ Bùi Công Nam công bố và trao giải ở hạng mục giải thưởng này.

20h16: Tiết mục P.E.A.K - album WeChoice Awards 2025 - Viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Tại WeChoice Awards 2025, niềm cảm hứng, sức trẻ của Đời sống Giới trẻ tiếp tục bùng nổ. Tiết mục mashup P.E.A.K do dàn nghệ sĩ trẻ gồm CONGB, Orange, Jaysonlei, Ánh Sáng AZA, buitruonglinh, Saabirose thể hiện là một ví dụ điển hình.

Ngay sau đó là clip giới thiệu WeYoung - giải thưởng tôn vinh các gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu ghi dấu ấn sâu rộng - đã tạo nên sức hút lớn, lan tỏa rõ nét tinh thần sáng tạo và năng lượng tích cực của giới trẻ Việt Nam. Giải thưởng đã diễn ra vào tháng 12/2025 và khép lại với đêm gala ngày 20/12/2025. Một hành trình đầy tự hào và hứa hẹn sẽ sớm quay trở lại với những dự án bùng nổ hơn, tiếp tục vinh danh những gương mặt trẻ đầy bản sắc trong năm tiếp theo!

20h12: Bộ đôi MC giới thiệu đại biểu, các vị khách quý và thành viên HĐTĐ có mặt tại Gala WeChoice Awards 2025

Hiện diện trong đêm Gala ngày hôm nay có sự xuất hiện của các đại biểu, khách mời quan trọng, gồm có:

- Ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VCCORP, đơn vị sáng lập giải thưởng WeChoice, thành viên hội đồng thẩm định WeChoice 2025.

- Ông Phạm Quang Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VCCORP, Trưởng ban tổ chức và chỉ đạo thực hiện - giải thưởng WeChoice.

- Bà Phan Đặng Trà My, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần VCCorp, chỉ đạo thực hiện giải thưởng WeChoice

- Ông Lê Quốc Minh - Uỷ viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam

- Bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư TW Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung Ương

- Ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình TP HCM

Về phía thành viên Hội đồng thẩm định gồm có: Nghệ sĩ nhân dân Tự Long - Đại tá, Giám đốc nhà hát Chèo Quân đội; Nhà báo Thu Uyên, Nhà sáng lập, Chủ nhiệm hoạt động nhân đạo, tìm kiếm và đoàn tụ người thân Như chưa hề có cuộc chia ly; Bà Trần Mai Anh, Nhà sáng lập, điều phối chương trình Thiện Nhân và những người bạn; Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn - nhà sáng lập dự án Rừng Việt Nam/ Chồi Việt Nam; ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần VCCORP - đơn vị sáng lập giải thưởng WeChoice.

20h09: MC Khánh Vy và MC Vĩnh Phú xuất hiện, giới thiệu về tiết mục và tinh thần của WeChoice Awards 2025

Gala WeChoice Awards 2025 được dẫn dắt bởi bộ đôi MC Khánh Vy và MC Vĩnh Phú. Khoảnh khắc bước ra sân khấu, cả hai đã có những chia sẻ cảm xúc về tiết mục mở màn, về thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” của WeChoice Awards.

“Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn thể khán giả được nhìn lại một hành trình lịch sử, với nhiều lớp người Việt Nam đã cùng tạo nên câu chuyện về dân tộc Việt Nam ngày hôm nay. Những cái tên được hiện lên trên màn hình trong suốt tiết mục cũng là cách Wechoice vinh danh những đóng góp to lớn mà thầm lặng của những thế hệ đi trước, để chúng ta hôm nay có cơ hội được viết tiếp câu chuyện Việt Nam theo cách của riêng mình” - bộ đôi MC chia sẻ.

20h00: Đêm Gala WeChoice Awards 2024 chính thức bắt đầu!

Vào đúng 20h00, sân khấu Gala WeChoice Awards 2025 chính thức được bắt đầu với tiết mục mashup mở màn với 3 bài hát Cùng Khắc Tên Mình Vào Núi Sông, Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, Còn Gì Đẹp Hơn của các nghệ sĩ Bùi Công Nam, Hoàng Dũng, Hải Bột, buitruonglinh. Đặc biệt, trên sân khấu còn có sự xuất hiện của các cô chú đại diện Hội Cựu chiến binh phường Bàn Cờ (TP.HCM).





19h20: Cập nhật không khí tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC trước giờ G

Chỉ còn khoảng 20 phút nữa, sự kiện sẽ chính thức bắt đầu nên không khí từ thảm đỏ đến bên trong sân khấu đều rất náo nhiệt. Nếu như ở thảm đỏ, dàn khách mời tiếp tục đổ bộ và đọ sắc căng đét thì tại khu vực sân khấu, những hàng ghế cũng dần được lấp đầy. Ai nấy đều mong ngóng đón chờ một đêm tôn vinh đầy ý nghĩa và cảm hứng mà không kém phần sôi động, nổi bật về cả phần nhìn lẫn phần nghe.

18h10: Sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng làm nóng dần không khí thảm đỏ Gala WeChoice Awards

Ngay lúc này, khu vực thảm đỏ vô cùng nhộn nhịp với sự xuất hiện của các Nhân vật truyền cảm hứng, đề cử ở các hạng mục và dàn khách mời nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Rất nhiều gương mặt đình đám từ Hoa hậu, ca sĩ, diễn viên cho đến hot boy - hot girl, nhà sáng tạo nội dung,... đã có mặt, đồng loạt check-in tại sự kiện hot nhất dịp đầu năm 2026.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Đại tá Nguyễn Thế Dũng - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Lê Tuấn Khang - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Cầu thủ Đình Bắc - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Đại diện Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116 - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025

Gia đình chị Vàng Thị Thông - Đề cử Nhân vật truyền cảm hứng

Jun Vũ

Á hậu Cẩm Ly

Á hậu Mâu Thủy

Hoa hậu Ngọc Châu

Vũ Thúy Quỳnh

Bốn gương mặt đại diện cho dàn cast Mưa Đỏ

Dàn thí sinh Tân binh toàn năng

17h00: Thảm đỏ WeChoice đầy rộn ràng

Trước giờ G, những hình ảnh đầu tiên của thảm đỏ WeChoice Awards chính thức được công bố. Không gian hoành tráng, hiện đại là nơi các nghệ sĩ việc check-in, góp phần lan toả hình ảnh của WeChoice Awards 2025 - Viết tiếp câu chuyện Việt Nam trên các nền tảng mạng xã hội.

Quỳnh Lương

Thảo Tâm

Nàng Mơ

Năm nay, bộ đôi MC thảm đỏ của WeChoice Awards là YouTuber MC Thiện Khiêm (Khiemslays) và diễn viên - MC Thảo Tâm. Cả hai đều đã có dấu ấn riêng trong sự nghiệp của mình và được nhiều người biết tới nhưng đây lại là lần đầu tiên đảm nhận vị trí MC thảm đỏ WeChoice Awards. Cùng chờ xem sự kết hợp của hai nguồn năng lượng trẻ trung, mới mẻ này nhé!

Bộ đôi MC thảm đỏ của Gala WeChoice Awards 2025

Hé lộ sân khấu Gala WeChoice Awards 2025

Tại WeChoice Awards 2025, sân khấu đêm Gala được đầu tư vô cùng công phu và chuyên nghiệp với set màn hình “siêu to khổng lồ”. Qua những hình ảnh được hé lộ này, lễ trao giải WeChoice Awards 2025 hứa hẹn sẽ đem đến một không gian âm nhạc và nghệ thuật đỉnh cao, với nhiều tiết mục đặc sắc không kém cạnh các liveshow lớn ở Việt Nam.

Danh sách những kênh có thể xem trực tiếp Gala WeChoice Awards 2025

Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 7/2/2026, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin Chính phủ, toàn bộ hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đối tác truyền thông. Cụ thể:

- Truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1 của Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV).

- Livestream trên website Báo Chính phủ, kênh Fanpage và YouTube của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- 1 Watching Party (điểm tiếp sóng trực tiếp) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM).

- Website: 8 website thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: Kênh 14, CafeF, Autopro, Soha, Afamily, Gamek, GenK).

- Facebook: 26 fanpage thuộc hệ thống của VCCorp (bao gồm: WeChoice, Kênh 14, CafeF, Soha, Cafebiz, Đi Soi Sao Đi, Welax…) và 23 fanpage của các đối tác (bao gồm: Vie Channel, MCV Network, 59News, Wenew Showbiz, Schannel , Đài Phát Thanh, Trạm, MZ News, Ở Đây Có Sao, Theanh28 Entertainment,...). Tổng cộng lên đến 45+ fanpage.

- YouTube: 5 kênh YouTube thuộc hệ thống kênh online của VCCorp (bao gồm: KingLive, WeChoice, Kenh14 News, Đi soi sao đi, Kenh14 Special) và 3 kênh YouTube hợp tác (Vie Channel, MCV TV, MCV XPRESS). Tổng cộng lên đến 8 kênh YouTube.

- TikTok: Bao gồm 8 kênh sau WeChoice, Kenh14, Đi soi sao đi, Kenh14 Special, Mutex, KingLive, VieOn, Theanh 28Entertainment.

- Zalo Video: Trên 2 kênh là kenh14official và WeChoice.