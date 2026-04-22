Con kiếm được quá nhiều tiền, bà mẹ Hà Nội cầu cứu: Nên cấm hay ủng hộ con đây?

Mới đây, một người mẹ tại Hà Nội đã đăng tải dòng trạng thái đầy lo âu lên mạng xã hội về trường hợp của con trai mình. Theo đó, dù mới là học sinh lớp 7 nhưng cậu bé đã có khả năng tự chủ tài chính đáng kinh ngạc. Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và tạo ra những cuộc tranh luận nảy lửa về việc định hướng cho trẻ em kiếm tiền sớm.

Từ game thủ nhí đến “ông chủ” group 10.000 thành viên

Theo lời kể của người mẹ, con trai chị bắt đầu chơi game từ lớp 4. Dù chơi game nhưng bé vẫn duy trì thành tích học tập ấn tượng, luôn nằm trong top 10 của trường nên gia đình khá yên tâm. Tuy nhiên, sự việc bắt đầu thay đổi trong nửa năm gần đây khi bé từ chối nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ.

Đỉnh điểm của sự việc là khi bị mẹ nhắc nhở vì thức khuya chơi game, cậu bé đã đưa cho mẹ 3 triệu đồng để đóng tiền điện và sinh hoạt phí, tuyên bố không cần bố mẹ phải nuôi. Qua tìm hiểu, người mẹ bàng hoàng phát hiện con trai mình hiện là quản trị viên của một nhóm giao dịch vật phẩm game (cụ thể là game bóng đá) với hơn 10.000 thành viên. Thu nhập mỗi tháng của bé dao động từ 30 - 40 triệu đồng. Khi bí mật kiểm tra sổ sách, chị phát hiện con đã tiết kiệm được hơn 130 triệu đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Bài đăng gây chú ý

Trước thực tế này, người mẹ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan: Một mặt tự hào về tài năng của con, mặt khác lo sợ con "sinh hư" khi có quá nhiều tiền và sức khỏe bị ảnh hưởng do thức khuya cày game.

Nên ủng hộ hay siết chặt quản lý?

Câu chuyện của "thần đồng kiếm tiền" này đã chia cộng đồng mạng thành hai phe rõ rệt với những lập luận sắc bén.

Đa số ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tư duy kinh doanh và khả năng vận hành hệ thống của cậu bé. Nhiều người cho rằng đây là tố chất của một nhà lãnh đạo hoặc một chuyên gia tài chính trong tương lai.

Nhiều bình luận chỉ ra rằng Thể thao điện tử (Esport) và kinh doanh vật phẩm số hiện nay đã là một nghề nghiệp hợp pháp và có thu nhập cao. Nếu trẻ có khả năng, thay vì cấm đoán, cha mẹ nên tạo điều kiện để con phát triển bài bản. Việc một đứa trẻ lớp 7 ý thức được giá trị đồng tiền và muốn san sẻ gánh nặng tài chính với bố mẹ là điều rất đáng khen ngợi. Nhiều người khuyên người mẹ nên thay đổi cách tiếp cận, coi con như một "đối tác" để cùng thảo luận thay vì áp đặt quyền làm cha mẹ.

Thay vì ngăn cấm, phụ huynh nên tìm hiểu cách thức con vận hành công việc, thậm chí là "làm trợ lý" cho con để vừa giữ kết nối, vừa giám sát được các rủi ro từ môi trường mạng.

Ngược lại, một bộ phận không nhỏ phụ huynh và các chuyên gia giáo dục lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về những hệ lụy lâu dài. Việc kiếm tiền quá dễ dàng ở độ tuổi quá nhỏ dễ khiến trẻ nảy sinh tâm lý cao ngạo, coi thường việc học và cho rằng "có tiền là có tất cả". Điều này có thể dẫn đến việc trẻ sẵn sàng dùng tiền để "mặc cả" các quy tắc trong gia đình.

Bên cạnh đó, thức khuya đến 12 giờ đêm thường xuyên sẽ tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ đang tuổi dậy thì. Hơn nữa, môi trường giao dịch ảo đầy rẫy những cạm bẫy, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật mà một đứa trẻ lớp 7 chưa đủ bản lĩnh để đối phó. Điều đáng lo nữa là, nếu chỉ mải mê với thế giới ảo, trẻ sẽ mất đi sự tương tác xã hội thực tế, thiếu hụt các kỹ năng mềm cần thiết mà trường học và cuộc sống bên ngoài mang lại.

Trường hợp của bé lớp 7 tại Hà Nội là minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ của thời đại số, nơi ranh giới giữa giải trí và kiếm tiền trở nên mong manh. Phần lớn các lời khuyên đều gặp nhau ở một điểm chung: Không nên cấm đoán cực đoan nhưng tuyệt đối không được buông lỏng.

"Nhiều bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó có tư duy kiếm tiền tốt ấy bạn, quan trọng là bạn theo dõi sát sao để biết bé không làm gì sai (phạm pháp), trò chuyện nhiều với bé để hiểu bé đang làm gì và bé đảm bảo được việc học của bé là được.

Con gái mình có đam mê với việc kinh doanh kiếm tiền, lúc 7-8 tuổi đã bắt đầu kiếm tiền bằng việc làm slime và những đồ handmade đem lên trường bán, sau bán tốt bé làm các chương trình sale chuyên nghiệp không thua gì người lớn như mua 1 tặng 1, mở lớp dạy làm slime, mở order theo chủ đề v..v..

Đến lúc bé lớn hơn 9-10 tuổi thì bé tự học làm Youtube, học làm cái clip ngắn bằng vẽ và dựng clip cũng kiếm được vài triệu/clip, bé vẽ khá đẹp nên 14-15 tuổi đã vẽ mướn và dựng clip, sau được nhiều bên mời làm được trả tận 10 triệu/video do bé có lượng followers và views cao, bé tận dụng bán đồ trên các nền tảng và năm 16 tuổi thì nhờ ba mẹ sponsor để mở công ty riêng kinh doanh (nhà mình ở Mỹ), đến năm 17 tuổi tự thành lập quỹ từ thiện riêng hợp tác với nhiều brand ở Mỹ. Một phần để làm các việc từ thiện bé thích nhưng một phần cũng để tạo những mối quan hệ trong công việc lẫn sự nghiệp sau này.

Ban đầu mình cũng thấy lo lắng khi bé ham kiếm tiền quá và làm nhiều thứ quá, tuy nhiên bé luôn đảm bảo luôn đứng top đầu lớp và vừa rồi bé vào top 2.5% toàn trường, vừa được tuyển thẳng vào trường top 30 đại học ở Mỹ nên mình cũng tin tưởng bé hơn và để cho bé tự do phát triển theo sở thích, chỉ là vẫn cố gắng theo sát con, tâm sự nhiều với con để đảm bảo con đi đúng đường đúng hướng là được", một bà mẹ góp ý.

Cha mẹ cần trở thành "người cố vấn tài chính" và "người bảo vệ" cho con, giúp con hiểu rằng học tập là nền tảng bền vững, còn kiếm tiền từ game là một tài năng cần được quản lý khoa học. Sự thấu hiểu và kết nối giữa cha mẹ và con cái trong giai đoạn này quan trọng hơn bất cứ số tiền nào trẻ kiếm được.