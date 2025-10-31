Những ngày mưa lũ lịch sử ở miền Trung, đặc biệt tại Đà Nẵng, đã chứng kiến sự quả cảm, không quản hiểm nguy của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, đằng sau những nỗ lực quên mình ấy là những hình ảnh xót xa - đôi chân sưng phù, thâm tím của các chiến sĩ sau nhiều ngày dầm mình trong nước lũ.

Một khoảnh khắc xúc động đã được một người dân chia sẻ lên mạng xã hội:

"Sáng nay, mang bún chả cá cho bộ đội mà thấy cảnh đứt ruột mọi người ơi. Em đang gom kem sứt chân cho bộ đội và người dân, cần mọi người hỗ trợ. Duy Hải, (Quảng Nam cũ) em mua hết rồi."

Các chiến sĩ đang ngồi dọc hành lang ăn nhanh cốc mì gói, những đôi chân đã sưng tấy, nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, thậm chí có những vết thâm tím, trầy xước do lặn lội trong dòng nước xiết, bùn lầy.

Những hình ảnh được chia sẻ ngay lập tức nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng rộng rãi. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kêu gọi quyên góp thuốc, kem bôi chân để giúp đỡ các chiến sĩ và người dân vùng lũ.

“Mỗi bước chân đó là một phần hy sinh thầm lặng để bảo vệ bình yên cho đất nước. Thương và trân quý vô cùng”

“Giữa lũ dữ, họ vẫn chỉ kịp ăn vội bát mì rồi lao ra giúp dân. Đúng là "Bộ đội Cụ Hồ" luôn vì nhân dân mà quên mình.”

“Hết miền Bắc bão lụt giờ lại đến miền Trung, thương đồng bào mình, thương các chú bộ đội.”