Để nhắc đến một cặp đôi đặc biệt của Vbiz ở thời điểm hiện tại, không ai khác chính là Đen Vâu - Hoàng Thuỳ Linh. Dù được bắt gặp cùng nhau ra về nhà riêng và rộ tin đồn có con chung; dù mỗi lần xuất hiện cùng nhau trên sân khấu đều rất tình cảm và thân thiết, nhưng đến nay cả hai vẫn chưa một lần chính thức lên tiếng làm rõ, dù là phủ nhận hay xác nhận. Khi được hỏi thẳng về Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh cũng chỉ úp mở, không chối bỏ mối quan hệ. Cũng chính điều này đã tạo ra những sự bán tín bán nghi nhất định. Họ có thực sự là một cặp đôi hay không?

Và đây là câu trả lời.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh

Cận khoảnh khắc cặp đôi chăm sóc 2 nhóc tỳ

Trong một buổi sáng tại biệt thự ở Tam Đảo - địa điểm được cho là nơi diễn ra đám hỏi của cả hai - Đen Vâu lộ diện với vẻ ngoài giản dị quen thuộc: áo sơ mi rộng màu be, quần short trắng và đi dép lê. Từ mái tóc đến vóc dáng cao lớn đầu rất nổi bật và đặc trưng nên dù đeo khẩu trang nhưng không khó để nhận ra nam rapper đình đám.

Đen Vâu rời khỏi nhà, đi bộ ăn sáng tại hàng quán đầu ngõ. Nhìn cách ăn mặc và phong thái Đen Vâu, có thể thấy anh không phải là một người khách ghé chơi nhà Hoàng Thuỳ Linh mà như một người trong gia đình, quen thuộc với mọi không gian tại đây. Sau khi ăn xong, Đen Vâu còn mua thêm 1 bát phở và cẩn thận từng bước bưng cả bát về nhà.

Đen Vâu xuất hiện tại biệt thự ở Tam Đảo của gia đình Hoàng Thuỳ Linh

Nam rapper thong thả đi bộ ra đầu ngõ ăn sáng

Đen Vâu mặc trang phục giản dị, đeo khẩu trang đi ra ngoài

Nam rapper mua bữa sáng về cho gia đình nhỏ của mình

Không lâu sau đó, gia đình nhỏ của Đen Vâu cũng xuất hiện. Hoàng Thùy Linh diện đồ đơn giản, tóc buộc gọn, tay bế em bé, trông rạng rỡ và hạnh phúc trò chuyện cùng người thân cũng đang bế nhóc tỳ còn lại ra "tắm nắng". Khác với những hình ảnh lung linh, lộng lẫy trên sân khấu, Hoàng Thuỳ Linh vô cùng giản dị khi làm mẹ, làm người phụ nữ của gia đình.

Theo chia sẻ của hàng xóm xung quanh, cả hai không chỉ thỉnh thoảng về Tam Đảo mà còn đưa 2 nhóc tỳ sinh đôi về quê chơi với ông bà. Cặp sinh đôi 1 trai 1 gái, tên ở nhà cực đáng yêu và rất thuần Việt, được đặt theo tên các loại cây quả quen thuộc trong vườn nhà.

Hàng xóm ở đây dường như cũng đã quen với sự hiện diện của 2 "thiên thần nhỏ". Thậm chí, 2 nhóc tỳ khá dạn dĩ, dù mới hơn 1 tuổi nhưng đã mến tay mến chân với người thân thiết. Một hàng xóm kể: "2 bé trộm vía nhờ, đợt này trông yêu quá. Bé lớn ấy, bà nói chuyện với nó một chút rồi bà bye bye đi về thì bé nó bắt đầu mếu khóc". Qua lời kể, 2 con của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được người lớn hay bế ra ngoài để hứng nắng, đi loanh quanh tận hưởng không khí mát mẻ.

Về đến nhà, Đen Vâu bế 1 trong 2 nhóc tỳ song sinh ra tắm nắng sớm

Bé còn lại được người lớn trong nhà bế hộ

Không lâu sau đó, Hoàng Thuỳ Linh và 2 nhóc tỳ cùng nhau xuất hiện

Nữ ca sĩ diện trang phục ở nhà, tóc buộc gọn và cùng người nhà bế con dạo xung quanh khuôn viên nhà

2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu nay trông vô cùng bụ bẫm đáng yêu

Theo lời hàng xóm, 2 nhóc tỳ khá dạn dĩ, thỉnh thoảng được Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đưa về Tam Đảo chơi với ông bà

Mối quan hệ của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu được cho là nên duyên nhờ lần hợp tác chung ở Gieo Quẻ. Nhưng sau 1 năm kể từ ngày bắt tay làm chung, chuyện tình cảm của cả hai mới bất đầu rộ lên. Mở màn là vào tháng 1/2023, một nguồn tin thân cận cho biết Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam Đảo.

Đến tháng cuối tháng 3/2024, cả hai được bắt gặp cùng về nhà riêng tại Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, trong lần sánh đôi này, sự xuất hiện chung của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu không chỉ khẳng định mối quan hệ của hai người, mà còn cho chúng tôi một điều bất ngờ to lớn khác. Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh ở sân bay lại vô tình để lộ loạt dấu hiệu nữ ca sĩ đang có em bé! Nữ ca sĩ để lộ nhiều dấu hiệu rõ mồn một như vòng 2 lùm lùm, dáng đi khệ nệ và chậm chạp.

Tóm dính Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu cùng về nhà riêng, Linh lộ rõ bụng bầu

Sau khi bị bắt gặp bầu bí, Hoàng Thuỳ Linh không lộ diện suốt thời gian dài

Cho đến tháng 8/2024, theo nguồn tin của chúng tôi, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã chào đón con đầu lòng được 1 tháng. Suốt hành trình mang thai và "vượt cạn", Đen Vâu luôn là người đồng hành cùng bạn gái. Thời điểm đó, cả hai đều giữ im lặng trước loạt tin vui gây náo loạn dư luận. Đến tháng 11/2024, Hoàng Thuỳ Linh lần đầu xuất hiện sau khi sinh con và để lộ nhiều dấu hiệu của mẹ bỉm. Khi xuất hiện trước truyền thông để quảng bá sản phẩm riêng, nữ ca sĩ cũng chỉ úp mở khi trả lời về Đen Vâu. Nhưng cho đến hiện tại, câu chuyện gia đình của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh đã được rõ ràng.

Hoàng Thuỳ Linh lần đầu lộ diện sau thông tin sinh con đầu lòng vào tháng 7/2024