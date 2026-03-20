[ĐỘC QUYỀN] "Công tử Mai Hoa" Maehwa Doryeong (Battle of Fates): "Tôi muốn đến TP.HCM, muốn trải nghiệm văn hóa tín ngưỡng Việt Nam"

Sức hút của chương trình truyền hình Battle of Fates đã mang tên tuổi của Maehwa Doryeong đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là tại Việt Nam. Gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh và có phần bí ẩn trên màn ảnh, nhưng ít ai biết rằng ở ngoài đời, anh chàng lại mang một nguồn năng lượng rạng rỡ, cởi mở và vô cùng gần gũi.

Cùng chúng tôi trò chuyện với Maehwa Doryeong để lắng nghe những chia sẻ thú vị của anh về hành trình vừa qua!

Xin chào Maehwa Doryeong, bạn có thể gửi lời chào đến các độc giả và người hâm mộ Việt Nam đang quan tâm theo dõi bạn thời gian gần đây không?

Xin chào, tôi là Maehwa Doryeong, người đã tham gia chương trình Battle of Fates. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khán giả Việt Nam đã luôn dõi theo và ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được gửi lời chào đến mọi người thông qua buổi phỏng vấn lần này.

Bạn có biết rằng thông qua chương trình Battle of Fates, bạn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ khán giả Việt Nam không? Cảm xúc của bạn về điều này như thế nào?

Thông qua mạng xã hội, tôi được biết chương trình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm tại Việt Nam và cũng có rất nhiều khán giả dành cho tôi sự yêu mến. Điều đó khiến tôi thực sự biết ơn và xúc động.

Dạo gần đây, niềm vui ấy lớn đến mức khiến tôi có cảm giác như "không cần ăn mà vẫn thấy no" vậy (cười). Dù không thể trả lời từng tin nhắn, nhưng tôi luôn đọc tất cả các bình luận. Đặc biệt, tôi nhận được rất nhiều lời nhắn từ các bạn Việt Nam và thật lòng muốn gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất.

Trong Battle of Fates, bạn đã để lại nhiều ấn tượng với phong thái điềm tĩnh nhưng cũng rất độc đáo. Điểm khó khăn nhất hoặc khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi tham gia chương trình của bạn là gì?

Trong quá trình quay Battle of Fates, thử thách lớn nhất đối với tôi là phải giải quyết nhiều vấn đề trong một khoảng thời gian hạn chế cùng với các đấng linh thiêng. Khi đó, tôi đã cố gắng giữ sự điềm tĩnh và sự tôn nghiêm giống hệt như khi đang ở trong pháp đường thường ngày.

Đặc biệt, nghi thức đặc biệt ở cảnh đầu tiên là một thử thách thực sự. Việc thực hiện nghi thức này ngay trên sóng truyền hình là điều tôi chưa từng trải qua, nên lúc đó tôi đã rất hồi hộp.

Sau khi chương trình phát sóng, mức độ nhận diện của bạn chắc hẳn đã tăng lên rất nhiều. Sự thay đổi này đã ảnh hưởng thế nào đến công việc và cuộc sống đời thường của bạn?

Sau chương trình, điều tôi cảm nhận rõ nhất là khi ra ngoài, có nhiều người nhận ra tôi hơn. Mỗi khi chụp ảnh hay ký tặng, tôi luôn tự nhắc mình rằng phải truyền đến họ nguồn năng lượng tích cực. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng giữ cho tâm mình trong sáng và tiếp tục cầu nguyện để có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Ngoài đời, tôi thuộc nhóm tính cách ENFP. Tôi là người khá cởi mở và không giấu giếm cảm xúc. Khi trò chuyện cùng nhiều người, tôi luôn cố gắng quan tâm đến tất cả để không ai cảm thấy bị bỏ quên.

Có lẽ vì vậy mà mọi người thường gọi tôi là “Golden Retriever” (cười). Dù ngoại hình có thể hơi giống cáo, nhưng tính cách của tôi lại giống một chú cún thân thiện.

Dù lịch trình bận rộn nhưng chắc hẳn bạn vẫn cần thời gian nghỉ ngơi. Vào những ngày nghỉ, bạn thường dành thời gian làm gì?

Vào những ngày nghỉ, tôi thường tập nhảy hoặc đi trượt ván. Dù đó chỉ là sở thích và tôi chưa thật sự giỏi, nhưng tôi thích các hoạt động vận động hơn là ở trong nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng rất trân trọng những khoảng thời gian yên tĩnh khi được ở một mình.

Bạn có ấn tượng gì về đất nước và con người Việt Nam?

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có những kỷ niệm vô cùng ấm áp gắn liền với Việt Nam. Mẹ của một người bạn tôi là người Việt, và mỗi lần đến nhà bạn chơi sau giờ học, tôi thường được thưởng thức món phở do bác ấy nấu.

Hương vị tuyệt vời ấy đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy rất hoài niệm và ấm áp.

Hiện tại, ở thành phố Mokpo nơi tôi đang sống cũng có rất nhiều người Việt Nam. Tôi luôn nhận được những lời chào hỏi thân thiện từ họ, điều đó càng khiến tôi có ấn tượng vô cùng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Nếu có cơ hội du lịch Việt Nam trong tương lai, có địa điểm nào bạn nhất định muốn đến hay trải nghiệm nào muốn thử không?

Thông qua Instagram, tôi biết được rằng có rất nhiều bạn khán giả ở TP. Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác đang dõi theo và ủng hộ mình. Tôi thực sự mong mỏi có cơ hội được đến thăm thành phố nhộn nhịp đó, đồng thời cũng rất muốn trải nghiệm văn hóa đền chùa, tín ngưỡng đầy huyền bí và đặc sắc của Việt Nam. Ngoài ra, như đã chia sẻ, tôi rất yêu thích ẩm thực Việt Nam nên chắc chắn sẽ phải thử thêm thật nhiều món ăn ngon nữa trong tương lai.

Cuối cùng, bạn có muốn gửi gắm thông điệp gì đến các fan Việt Nam đang luôn ủng hộ và dõi theo bạn không?

Dù bản thân tự thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng các bạn khán giả Việt Nam vẫn luôn dành cho tôi tình cảm yêu mến to lớn, điều đó khiến tôi vô cùng biết ơn. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến Việt Nam để được trực tiếp gặp gỡ và giao lưu với mọi người.

Cuối cùng, nếu trong cuộc sống các bạn gặp phải những khó khăn hay có tâm sự chất chứa, xin hãy nhớ đến tôi và đừng ngần ngại gửi tin nhắn nhé. Tôi luôn đọc tất cả và sẽ âm thầm cầu nguyện bình an cho các bạn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tình cảm ấm áp của mọi người!

Xin cảm ơn những chia sẻ của Maehwa Doryeong!