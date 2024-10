Sau tập 23 đầy căng thẳng, preview tập 24 Độc đạo hé lộ thêm nhiều tình tiết mới hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là việc Diễm (Việt Hoa) suýt bị sát hại.

Preview phim Độc đạo tập 24

Cô nàng bị trói và bỏ vào một chiếc bao tải. May mà có Lý Toét lẫn anh em Hồng, Khương giải cứu, nếu không Diễm cũng đã "hóa vàng".

Lý Toét không ngừng gọi Diễm là "bà hai" khiến ai nấy ngạc nhiên. Theo hắn, ở cái bản này, không ai không biết Diễm chính là bà hai. Có vẻ như đây là tên gọi khác cho "phòng nhì" của Quân Già. Người định ra tay sát hại Diễm là ai, nếu như không phải chính thất?

Trong tập 23, vợ của Quân Già - Ánh đã lộ diện là một người phụ nữ "thét ra lửa". Bà ta cũng ghen tuông cuồng loạn với những người phụ nữ khác ở bên chồng mình. Thế nên khả năng cao, chính vợ cả của Quân Già là người đã ra tay với Diễm.

Ở một diễn biến khác, Hồng tỏ ra bất mãn với Khương sau vụ Hưng Khẹc. Khi Hồng đi gặp Quân Già, Khương đã ngăn cản và đòi đi cùng. Khương còn nói rằng Hồng và Quân Già cùng một phe, hợp tác để giết Hưng Khẹc. "Ai bắn bố thằng Tân? Ai nói dối tôi? Nó là bạn tôi! Ông không đủ tư cách nói câu đó ở đây!" - Khương tuyên bố với Hồng khiến khán giả lo lắng tình cảm của hai anh em sẽ bị rạn nứt.

Trước đó, tập 23 của bộ phim cũng đã hé lộ chi tiết vụ án của Hưng Khẹc. Đúng là Hưng Khẹc đã giả chết, còn sự thật giờ đây hắn đang nằm trong tay của công an. Khi Hồng dí súng vào Hưng tại nhà riêng, công an cũng đã ập vào. Tại đây, Long thương lượng với cả Hồng và Hưng, là cùng tạo ra vụ giả chết nhằm nhử Quân Già. Hồng và Hưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời công an.

Đón xem Độc đạo tập 24 lên sóng tối nay trên VTV3.