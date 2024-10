Độc đạo vừa khép lại tập 15 với nhiều diễn biến hấp dẫn. Đáng chú ý, trong cuộc họp của Long (Hà Việt Dũng) - phó trưởng công an huyện với các lãnh đạo, phía công an có nhắc đến đối tượng "X".

"Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cũng như vai trò quan trọng của đối tượng Trương Văn Dương trong công tác điều tra, tôi buộc phải thay đổi kế hoạch, mặc dù rất có thể sẽ đánh động đến nhân tố X" - Long trình bày.

Long trong cuộc họp với các thủ trưởng

"Nhân tố X ở đây là đối tượng tình nghi hậu thuẫn cho nhóm buôn bán ma túy à?" - thủ trưởng của Long hỏi và phó trưởng công an huyện xác nhận là đúng.

Long cũng khẳng định với thủ trưởng mình đang trong quá trình phân tích hành vi nhân tố X này. Một đồng chí khác báo cáo: "Thông qua phản ứng lần này, chúng ta có thể sàng lọc nhân tố X. Tôi được biết, Dương Công Phùng đã chỉ đạo cho tổ đặc nhiệm rút khỏi bản Mây".

Nghe đến đây, vị thủ trưởng cấp cao cảnh báo: "Tôi yêu cầu các đồng chí phải suy xét thận trọng, không được võ đoán".

Phần lời thoại này khiến khán giả cho rằng phía công an đang nghi ngờ Phùng (Bảo Anh đóng) chính là nhân tố X - đối tượng công an tha hóa, hậu thuẫn cho nhóm buôn bán ma túy hoạt động.

Việc phía công an có "người gian" vốn cũng được đặt ra nghi vấn ngay từ đầu. Ngay cả người ngoài cuộc như Hồng cũng đã nghi ngờ điều này. Thế nên khi bị Long tới yêu cầu về trụ sở làm việc, Hồng - Khương thay vì đi theo Long, đã chọn cách bắt trói phó trưởng công an huyện. Hồng cho rằng hiện tại, chẳng ai có thể đảm bảo tính mạng cho anh em anh, nếu anh không tự cứu lấy mình. Phía công an chắc hẳn cũng có nội gián, nếu không thì làm sao bè lũ Quân Già có thể tung hoành đến thế suốt bao lâu nay?

Phùng bị nghi ngờ chính là nhân vật công an tha hóa

Thế nhưng đường đi nước bước của Hồng cũng đã bị Dũng Kính tính trước. Hắn bắt bà Mộc để đe dọa Hồng, bắt anh em Hồng nộp mạng. Để cứu mẹ, Hồng - Khương đành đi theo Dũng Kính và bị giam giữ. Đúng lúc này, Khương lại lên cơn sốt co giật, một căn bệnh mà anh mang theo suốt từ những tháng ngày thơ ấu.

Dương Cơ bắp mất tích, Dũng Kính cũng tiếp quản đội của Dương. Dương không còn, Nghĩa - mật danh K3 - công an chìm tiếp tục phải giả danh một tên giang hồ muốn lập công, xung phong nhận nhiệm vụ mới từ Dũng Kính.

Đón xem Độc đạo tập 16 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ Hai tuần sau.