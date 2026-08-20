Giữa lịch trình làm việc dày đặc, nhiều cặp vợ chồng gần như chỉ kịp gặp nhau vài tiếng mỗi ngày. Với Trấn Thành và Hari Won cũng vậy, nam MC liên tục bận rộn với các dự án phim ảnh, ghi hình và sản xuất chương trình. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng chú ý trong câu chuyện mới đây không phải cường độ làm việc của Trấn Thành mà là việc anh vẫn cố dành chút thời gian ít ỏi cuối ngày để ngồi trò chuyện với vợ, dù biết chỉ vài phút sau mình sẽ phải tiếp tục ra trường quay.

Mới đây, Hari Won chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện rất đời thường nhưng lại khiến nhiều người thấy ấm lòng. Nữ ca sĩ kể rằng sau khi hoàn thành lịch quay, Trấn Thành về đến nhà lúc khoảng 12 giờ đêm. Đến khi hai vợ chồng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì đã hơn 1 giờ sáng. Thay vì đi ngủ ngay để tranh thủ lấy lại sức sau một ngày dài, cả hai vẫn dành thời gian ngồi trò chuyện như một thói quen.

Nguồn: Esther Luu

Hari Won viết: "Chồng mình đi quay về đã 12h đêm, nằm trên giường đã là 1h sáng hơn. Hai vợ chồng tám xíu giao lưu, 2h10 sáng ổng khoe những cảnh quay phim. Hai đứa tám dui dẻ".

Nhìn thấy chồng liên tục phải làm việc và mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng một đến hai tiếng, Hari Won không khỏi xót xa. Cô nhiều lần giục chồng đi nghỉ sớm để giữ sức khỏe. Thế nhưng, cuộc trò chuyện cứ kéo dài thêm vì cả hai đều có quá nhiều điều muốn chia sẻ sau một ngày bận rộn.

Đến gần 3 giờ sáng, Trấn Thành mới chịu nhắm mắt ngủ. Điều khiến Hari Won vừa thương vừa buồn cười là chỉ đúng 12 phút sau, trợ lý đã gọi chồng cô dậy để tiếp tục lịch quay.

Nữ ca sĩ hài hước kể: "2:59 trợ lý chồng mình kêu dậy đi quay. Nên hôm nay ngủ có 12 phút... Ôi thấy thương gì đâu à. Hôm nay vợ hứa không tám. Tuy miệng ngứa muốn chết nhưng sẽ cho chồng ngủ nha!".

Nguồn: Esther Luu

Chia sẻ giản dị này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người vừa bật cười trước sự dí dỏm của Hari Won, vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách Trấn Thành gìn giữ tình cảm vợ chồng.

Không ít bình luận hài hước viết: "Thế giới nợ chúng ta một người chồng như Trấn Thành", bởi giữa lịch trình dày đặc, điều đầu tiên anh muốn làm khi trở về nhà không phải cầm điện thoại hay đi ngủ ngay, mà là ngồi trò chuyện với vợ.

Nhiều khán giả cho rằng đôi khi hạnh phúc trong hôn nhân không đến từ những món quà đắt tiền hay các chuyến du lịch xa xỉ, mà nằm ở việc cả hai vẫn luôn muốn kể cho nhau nghe về một ngày của mình, dù chỉ còn rất ít thời gian trước khi bắt đầu ngày làm việc tiếp theo.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hari Won chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường kể những câu chuyện nhỏ với giọng điệu hài hước, từ những màn "đấu khẩu", trêu chọc nhau cho đến việc Trấn Thành luôn hào hứng khoe với vợ về các dự án mới.

Nguồn: Esther Luu

Sau gần một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn giữ được cách trò chuyện tự nhiên như những người bạn thân. Chính sự đồng hành ấy khiến nhiều khán giả nhận xét rằng tình cảm của Trấn Thành và Hari Won không quá phô trương nhưng đủ để người ngoài cảm nhận được sự gắn kết.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng trước lịch trình quá dày của Trấn Thành. Việc chỉ ngủ khoảng một đến hai tiếng mỗi ngày, thậm chí có hôm chỉ chợp mắt được 12 phút, rõ ràng không phải điều có thể duy trì lâu dài. Không ít người hy vọng nam MC sẽ sớm cân bằng lại thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, nhất là khi anh đang cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất đến MC.

Còn với Hari Won, lời hứa "hôm nay vợ không tám nữa" có lẽ chỉ là một câu nói vui. Bởi sau tất cả, điều khiến nhiều người yêu mến vợ chồng Trấn Thành không phải những lời yêu quá lớn lao, mà chính là những cuộc trò chuyện kéo dài giữa đêm, những phút giây rất đỗi bình thường nhưng đủ để thấy cả hai vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho nhau, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu.