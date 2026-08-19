Danh tính 3 sao nữ đình đám lần lượt qua đời đột ngột khi mới ngoài 30 tuổi chỉ trong vòng 6 tháng

Theo tờ Variety, Hollywood liên tiếp đón nhận tin buồn khi 3 nữ diễn viên từng là sao nhí đình đám một thời là Michelle Trachtenberg, Daveigh Chase và Hayden Panettiere lần lượt qua đời chỉ trong vòng 6 tháng qua. Họ nổi tiếng từ khi còn nhỏ, góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám và là những gương mặt quen thuộc với khán giả thế hệ 8X-9X. Điều khiến người hâm mộ đau lòng hơn là cả ba ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mới ngoài 30 tuổi.

Sau khi hay tin Hayden Panettiere qua đời ngày 17/8 (giờ Việt Nam), Alexa PenaVega - sao nhí nổi tiếng với bộ phim Spy Kids (tựa Việt: Điệp Viên Nhí) - đã đăng tải 1 bài viết đầy xúc động trên mạng xã hội để bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi liên tiếp của những người bạn trong giới. Alexa PenaVega, Michelle Trachtenberg, Daveigh Chase và Hayden Panettiere đều là những diễn viên nhí nổi tiếng cùng thế hệ, trưởng thành trong môi trường Hollywood và nhiều lần gặp gỡ, đồng hành tại các sự kiện của ngành giải trí.

"Hayden, Michelle, Daveigh… trái tim tôi nặng trĩu khi nghe tin dữ về cả ba. Họ không chỉ đơn giản là những cái tên trong ký ức tuổi thơ của tôi. Họ là những cô gái đã cùng tôi lớn lên. Thế giới mà chúng tôi từng sống trong đó hào nhoáng nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt. Khi ấy, chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ nhưng đã phải đối mặt với một ngành công nghiệp giải trí khổng lồ và phức tạp. Không phải ai cũng nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ mà họ đáng lẽ phải có. Giờ đây, tôi vô cùng đau buồn và xin được chia sẻ nỗi mất mát với gia đình họ. Tôi cũng nghĩ đến tất cả những người đang âm thầm chiến đấu với những nỗi đau mà người khác không thể nhìn thấy. Hôm nay, hãy ôm thật chặt những người bạn yêu thương", Alexa PenaVega viết.

Hayden Panettiere (bên trái) và Alexa PenaVega tại buổi ra mắt phim Raising Helen vào năm 2004. Ảnh: ZUMA Press.

Alexa PenaVega và Daveigh Chase (bên phải) trong sự kiện HBO Luxury Lounge. Ảnh: WireImage.

Alexa PenaVega và Michelle Trachtenberg (bên phải). Ảnh: Instagram.

Michelle Trachtenberg ra đi ở tuổi 39

Michelle Trachtenberg là sao nhí đình đám Hollywood một thời, có vẻ ngoài xinh như thiên thần. Cô đóng phim từ năm 10 tuổi. Michelle Trachtenberg từng tham gia diễn xuất trong The Adventures of Pete & Pete, Harriet the Spy, Ice Princess, Buffy the Vampire Slayer... Trong đó, vai phản diện Georgina trong phim Gossip Girl đã đưa tên tuổi của Michelle Trachtenberg lên hàng sao, nhận được yêu thích từ công chúng.

Nữ diễn viên qua đời ngày 26/2 năm nay, hưởng dương 39 tuổi. Cô được mẹ ruột phát hiện bất tỉnh trong căn hộ cao cấp thuộc khu Central Park South, Manhattan (Mỹ). Khi nhân viên y tế đến hiện trường, Michelle Trachtenberg được xác định đã tử vong từ lâu. Nguyên nhân cái chết của ngôi sao Gossip Girl được cảnh sát công bố là biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

Michelle Trachtenberg là sao nhí xinh đẹp như thiên thần. Ảnh: Variety.

Nguyên nhân cái chết của ngôi sao Gossip Girl được cảnh sát công bố là biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Getty Images.

Daveigh Chase qua đời khi mới 35 tuổi

Daveigh Chase sinh năm 1990, nổi tiếng từ lúc bé sau khi lồng tiếng cho nhân vật Lilo trong bộ phim hoạt hình đình đám Lilo & Stitch của Disney vào năm 2002. Ngoài ra, cô còn lồng tiếng cho nhân vật Chihiro Ogino trong bản tiếng Anh của bộ phim hoạt hình kinh điển Spirited Away. Cũng trong năm 2002, Daveigh Chase đã mang đến màn trình diễn gây ám ảnh tột độ khi hóa thân thành nhân vật ma nữ trong tác phẩm kinh dị kinh điển The Ring. Nhờ vai diễn này, nữ diễn viên đã ôm về giải thưởng Nhân vật phản diện xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV Movie Awards.

Đến năm 2006, cô tiếp tục tỏa sáng trong loạt phim Big Love của đài HBO. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim đáng chú ý khác bao gồm Donnie Darko, Sabrina - Cô Phù Thủy Nhỏ, Beethoven’s 5th, ER, Mercy,... Đáng tiếc, cô lại ngừng đóng phim từ năm 2016 sau tác phẩm điện ảnh mang tên American Romance.

Daveigh Chase là sao nhí 1 thời, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua bộ phim điện ảnh kinh điển The Ring. Ảnh: Page Six, X.

Ngày 16/6, Daveigh Chase được thông báo qua đời, hưởng dương 35 tuổi. Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong của cô có liên quan đến việc lạm dụng nhiều loại chất gây nghiện trong thời gian dài. Truyền thông Mỹ cũng đăng tải những hình ảnh cuối đời đầy ám ảnh của Daveigh Chase, khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình. Trong hình, nữ diễn viên gầy gò thiếu sức sống đến mức khó tin, và vật lộn trong hoàn cảnh sống thiếu thốn ở khu ổ chuột. Hình ảnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng, khiến công chúng sững sờ vì không nghĩ rằng ngôi sao đình đám một thời lại lâm cảnh khốn khổ như vậy trong suốt thời gian qua.

Daveigh Chase qua đời ở tuổi 35. Ảnh: Backgrid.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 37

Nữ diễn viên Hayden Panettiere được xác nhận đã qua đời, hưởng dương 37 tuổi vào ngày 17/8 (giờ Việt Nam). Sự ra đi đột ngột của cô khiến người thân, đồng nghiệp và công chúng vô cùng đau buồn tiếc thương. Quá trình khám nghiệm tử thi của Hayden Panettiere được cho biết đã hoàn tất. Kết quả cho thấy không phát hiện dấu hiệu chấn thương, bị sát hại hay hành vi phạm tội nào có thể liên quan đến cái chết của cô. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của Hayden Panettiere vẫn chưa được cảnh sát công bố và đang chờ điều tra thêm.

Từ đầu năm nay, nữ diễn viên đã phải chịu đựng những cơn đau lưng nghiêm trọng đến mức không thể cử động chân và khó đi lại cũng như xuất hiện tình trạng nói lắp, nói líu. Trước khi qua đời, Hayden Panettiere từng công khai nói về nhiều vấn đề cá nhân mà cô phải đối mặt trong nhiều năm, bao gồm trầm cảm sau sinh, lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu và những tổn thương tâm lý.

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân Hayden Panettiere đột ngột tử vong. Ảnh: X.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Hayden Panettiere vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong A Bug’s Life hay Remember the Titans.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 37, khiến nhiều người tiếc thương. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six, Variety