Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trương Minh Cường chia sẻ loạt hình ảnh anh được các y bác sĩ chăm sóc trong bệnh viện kèm dòng thông báo, anh chính thức được cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Cụ thể diễn viên Lật Mặt 7 viết: “ Sau mấy ngày dạo chơi trong bệnh viện vì nối gân bàn chân thì hôm nay em xuất viện và khỏe lắm. Cám ơn mọi người đã đến thăm hỏi và gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Cường tốt nha mọi người. Love ”.

Dưới status, nhiều nghệ sĩ gửi lời hỏi thăm tới nam diễn viên như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Trương Ngọc Ánh, Lệ Quyên, hoa hậu Giáng My, diễn viên Huỳnh Kiến An, Minh Luân…

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Trương Minh Cường.

Trước đó, hôm 18/10, Trương Minh Cường tham dự một sự kiện ở TPHCM trong tình trạng dùng nạng và bước tập tễnh. Chia sẻ trên báo Vietnamnet, nam diễn viên cho biết, anh bị chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball.

Ban đầu, anh không nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương nên đi bóp thuốc nhưng vẫn đau, không thể bước nổi. Khi tình trạng ngày càng trầm trọng, mọi người khuyên anh đi chụp MRI. Kết quả cho thấy gân gót chân bị đứt hoàn toàn, buộc phải phẫu thuật.

Trương Minh Cường nói đây là lần thứ 2 trong năm nay gặp chấn thương khi chơi pickleball. Tháng trước, anh bị căng cơ do không khởi động kỹ, còn lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Mới đây, anh đã được bác sĩ phẫu thuật để nối gân lại.

Tuy sức khỏe hiện tại của Trương Minh Cường đã ổn định nhưng sau phẫu thuật, anh vẫn cần kiên nhẫn tập luyện và phục hồi chức năng. Quá trình vật lý trị liệu thường kéo dài khoảng 6 tháng, trước khi bệnh nhân có thể vận động và chơi thể thao trở lại.

Nam diễn viên vừa chính thức được cho xuất viện về nhà.

Diễn viên Trương Minh Cường sinh năm 1978, nổi tiếng từ phim “Gió nghịch mùa” và được khán giả, đồng nghiệp ưu ái gọi là Jang Dong Gun phiên bản Việt vì khuôn mặt có nét hao hao tài tử Hàn Quốc.

Trương Minh Cường còn được mọi người ưu ái đặt danh xưng “vua quảng cáo” vì từng là gương mặt đắt show bậc nhất với cát-xê khủng. Có thời điểm, trong khung giờ vàng quảng cáo của VTV, 15 phút thì có đến 5 quảng cáo có mặt anh. Trương Minh Cường từng quay 30 giây quảng cáo với cát-xê khủng vào thời đó, 68.000 đô tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng.

Năm 2009, nam diễn viên kết hôn rồi qua Mỹ định cư. Kinh doanh nhà hàng, đầu tư chứng khoán, bất động sản, nam diễn viên đều bị lừa tiền, mất mấy triệu đô, rồi chạy theo kiện tụng suốt vài năm khiến anh hao tổn tài lực. Thất bại trong kinh doanh khiến nam diễn viên mất trắng tài sản. Cũng vì biến cố này mà cuộc hôn nhân của anh cũng tan vỡ năm 2019.

Ở tuổi 46, Trương Minh Cường quay lại với nghệ thuật khi tham gia “Lật mặt 7” của đạo diễn Lý Hải. Thành công của vai diễn khiến anh được chào đón trở lại nên anh quay về Việt Nam làm nghề. Trương Minh Cường hiện sống cùng một người cháu trong căn hộ 120 m2 ở quận 7, TP HCM.