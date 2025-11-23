Doanh nhân và golfer hội tụ tại Outing Tranh Cúp Izumi 2025

Outing Tranh Cúp Izumi 2025 là hoạt động thường niên của STGS, hướng tới xây dựng một sân chơi thể thao lành mạnh, nơi các doanh nhân, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đối tác trong – ngoài ngành có thể gặp gỡ, trao đổi và mở rộng kết nối trong không khí thân tình nhưng vẫn giữ chuẩn mực chuyên nghiệp. Sự kiện năm nay tiếp tục thể hiện tinh thần gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và hướng đến phát triển cộng đồng golfer ngày càng lớn mạnh.

Giải đấu nhận được sự đồng hành đặc biệt từ Izumi City, một khu đô thị tích hợp 170ha do Tập đoàn Nam Long và hai đối tác Nhật Bản phát triển. Việc Izumi City trở thành nhà tài trợ chính không chỉ góp phần nâng tầm quy mô và chất lượng của giải, mà còn mang đến cho các golfer cơ hội trải nghiệm một không gian sống hiện đại, gần gũi thiên nhiên và gắn với phong cách sống năng động tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Một điểm nhấn nổi bật của mùa giải 2025 là đêm Gala tổng kết – trao giải được tổ chức tại khu vực ven sông trong lòng Izumi City. Không gian sang trọng, ánh sáng tinh tế cùng chương trình được chuẩn bị chu đáo đã tạo nên buổi gặp gỡ ấm cúng, nơi các golfer và khách mời có dịp giao lưu, chia sẻ và tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ sau vòng đấu.

Kết quả chung cuộc: Best Gross được trao cho Golfer Hoa Xuân Hải với 81 gậy; Nearest to the Pin – Hố 4: Đỗ Lâm Kiều Duyên; Longest Drive – Hố 15: Bùi Thị Diễm Ân. Còn ở bảng A: Giải nhất được trao cho golfer Lê Đình Trung; Giải nhì thuộc về golfer Nguyễn Đức Dũng; ở bảng B: Giải nhất được trao cho golfer Phạm Tiến Nhu; Giải nhì thuộc về golfer Nguyễn Quốc Huy.

Với sự tham gia đông đảo của hội viên và doanh nhân yêu golf, Outing Tranh Cúp Izumi 2025 đã khép lại bằng một buổi tổng kết trang trọng, để lại nhiều dư âm đẹp về tinh thần thể thao, tính kết nối và sự chuyên nghiệp trong tổ chức. Sự kiện tiếp tục góp phần xây dựng cộng đồng STGS ngày càng đoàn kết, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nhân trong tương lai.