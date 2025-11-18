Outing Tranh Cúp IZUMI 2025 - Sân chơi gắn kết doanh nhân và cộng đồng golfer

Sự kiện do Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn (STGS) tổ chức trong khuôn khổ hoạt động giao lưu định kỳ hàng tháng, với mục tiêu tạo nên một sân chơi kết nối, chia sẻ và giao lưu cho cộng đồng golfer - doanh nhân yêu thích môn thể thao xanh, đồng thời thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Outing lần này có sự đồng hành của nhiều thương hiệu uy tín và đối tác chiến lược, góp phần tạo nên một chương trình quy mô, chuyên nghiệp và ý nghĩa. Trong đó, Dự án Izumi City - Tập đoàn Nam Long là nhà tài trợ chính, cùng chung tay mang đến một giải đấu đẳng cấp, gắn kết và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng doanh nhân.

Giải đấu không chỉ là dịp tri ân các hội viên và đối tác, mà còn là cơ hội để các golfer gặp gỡ, giao lưu và thể hiện phong độ trên sân Golf Long Thành - một trong những sân golf đẹp và thử thách hàng đầu Việt Nam.

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn: Best Gross, Nhất - Nhì bảng A, B, các giải kỹ thuật Nearest to the Pin và Longest Drive, cùng giải Hole-In-One (HIO) đặc biệt trị giá 100.000.000 VNĐ tiền mặt và Tour golf Thẩm Quyến 35.000.000 đồng.

Outing Tranh Cúp Izumi không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dịp tôn vinh tinh thần hợp tác, gắn kết và sẻ chia - nơi golf trở thành cầu nối giữa những người cùng chung đam mê và tầm nhìn.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, đối tác và toàn thể golfer đã đồng hành cùng Outing Tranh Cúp Izumi 2025. Sự ủng hộ quý báu ấy là nguồn động lực để STGS tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, hợp tác và phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam.