Doanh nhân TP.HCM lấy nam diễn viên hơn 16 tuổi, giàu sang mua đồ hiệu không nhìn giá: Cách nuôi dạy con mới nể!

Lý Thuỳ Chang là bà xã của nghệ sĩ Chi Bảo - diễn viên gắn với các vai diễn trong phim Lục Vân Tiên, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí...

Sinh năm 1989, Lý Thùy Chang lớn lên ở TP.HCM. Cô từng theo học chuyên ngành Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam, một trong những trường đào tạo quốc tế danh tiếng. Không chỉ được biết đến với vai trò là vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng, Lý Thùy Chang còn sở hữu sự nghiệp kinh doanh ấn tượng cùng hình ảnh cá nhân được đánh giá cao trong giới doanh nhân. Họ có hai con: Gia Khang và Gia Linh.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Chi Bảo

Từ khi lọt lòng đến nay, Gia Linh tận hưởng cuộc sống "tiểu thư hào môn". Cô nhóc thường cùng bố mẹ đi du lịch khắp nơi, từ các địa điểm trong nước đến nước ngoài. Con của cặp đôi nổi tiếng cũng được "dát" hàng hiệu, cùng bố mẹ đi mua sắm nhiều nơi. Các đồ dùng sử dụng hàng ngày cũng đều là hàng hiệu xa xỉ. Nhiều lần nữ doanh nhân khoe những video đi mua trang phục cho hai con không nhìn giá, thu hút hàng triệu lượt xem.

Dạy con văn minh, chiều con nhưng không quên rèn nền nếp

Chi Bảo từng cho biết dù chiều chuộng con nhưng vợ chồng anh luôn rèn cho con có nếp ăn, ngủ đúng giờ. Anh cũng từng cho biết, dạy con cần cho con nếm "khổ".

"Theo tôi, khi nuôi dạy con trai, nên để con càng khổ lại càng hay. Con trai cần nhiều trải nghiệm, không nên nuông chiều quá vì điều đó không sở hữu lại cái gì hay ho. Cha mẹ lúc nào cũng thương con nên mọi người đừng lo thấy mình nghiêm khắc rồi nói mình không thương con.

Bản thân người cha, người mẹ nên dằn lại cảm xúc để không mắc lỗi lo lắng cho con trai quá mức. Khi con được chiều quá, lớn lên mất đi khả năng thích ứng với cuộc sống. Mình đâu thể theo con cả đời mà chỉ đồng hành sở hữu con đến 1 lúc nào đó thôi", Chi Bảo chia sẻ.

Trước đó, một clip ghi lại cảnh Gia Khang, con trai Chi Bảo đi học về được khen ngợi. Khi đó, Lý Thùy Chang nhiều lần bảo con trai phải khoanh tay chào ba khi đi học về. Cậu bé mất tập trung, chưa thực hiện điều này khiến mẹ liên tục nhắc nhở. Cô lặp lại yêu cầu nhiều lần đến khi Gia Khang thực hiện đúng mới thôi. Cuối cùng, cậu bé đã khoanh tay, cúi người chào ba cực kỳ ngoan ngoãn.

Ngay sau đó, vợ chồng Lý Thùy Chang - Chi Bảo còn dặn con trai phải cất giày dép vào đúng chỗ khi từ ngoài về nhà. Sau một hồi lúng túng, Gia Khang cũng xếp giày cực kỳ ngay ngắn và được bố mẹ khen ngợi.

Chi Bảo cũng khéo léo trong ứng xử với vợ cũ. Anh từng hạnh phúc khoe lên trang cá nhân khoảnh khắc ấm cúng của đại gia đình khi anh cùng bà xã Thùy Chang, vợ cũ Hồng Loan và con trai Gia Cát có dịp hội ngộ. Thái độ ai nấy cũng thoải mái, cởi mở.

"Một số khán giả thắc mắc khi tôi chia sẻ hình ảnh gia đình tụ họp. Là người trong cuộc, tôi nghĩ mọi thứ không có vấn đề gì cả. Không phải dễ dàng gì để 2 người phụ nữ có được mối quan hệ như thế.

Đương nhiên trong mối quan hệ này tôi giữ vai trò cầu nối gắn kết đôi bên. Nhưng điều quan trọng là họ có mở lòng và đón nhận mối quan hệ này hay không. Và kết quả mọi người cũng thấy Chang và Loan – vợ cũ tôi không có vấn đề gì cả. Họ đi ăn với nhau, cư xử bình thường và đăng tải những tấm ảnh chụp cùng như đã thấy", nam diễn viên từng chia sẻ.

Nhiều khán giả khen nam diễn viên dạy con văn minh.

Theo Lý Thùy Chang, Chi Bảo rất cưng chiều vợ và san sẻ với cô rất nhiều trong việc nuôi dạy con. Hôn nhân của họ luôn ngọt ngào, tràn ngập tiếng cười.