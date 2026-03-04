Doanh nhân Nguyễn Thị Trang Phương trở thành Đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026

Tháng Ba hằng năm đã trở thành thời điểm đặc biệt của TP.HCM khi thành phố bước vào "mùa áo dài". Năm 2026, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 tiếp tục được tổ chức với quy mô lớn.



Lễ hội áo dài - điểm hẹn văn hóa tháng Ba của TP.HCM

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 diễn ra từ ngày 1-3 đến 31-3, trong đó cao điểm từ 6 đến 8-3. Sau 11 lần tổ chức, sự kiện đã trở thành một trong những lễ hội văn hóa đặc trưng của thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu xuân.

Năm nay, chương trình quy tụ 37 nhà thiết kế đến từ ba miền, mang đến gần 400 bộ áo dài với phong cách đa dạng, từ truyền thống đến cách tân. Khoảng 600 diễn viên và người mẫu tham gia trình diễn, cùng 37 đại sứ hình ảnh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giáo dục và doanh nghiệp.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, lễ hội không chỉ là hoạt động tôn vinh trang phục truyền thống mà còn là một "điểm chạm văn hóa", nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa. Hình ảnh TP.HCM nhờ đó ngày càng được định vị là điểm đến năng động, sáng tạo và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chủ đề của lễ hội năm nay là "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng", gợi nhắc chiều sâu lịch sử của tà áo dài Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Lễ hội Áo dài - gương mặt đại diện cho phụ nữ hiện đại TP.HCM

Trong danh sách các đại sứ hình ảnh của lễ hội năm nay, Thạc sĩ - doanh nhân Nguyễn Thị Trang Phương nhận được nhiều sự chú ý. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hải Hưng, đồng thời là Founder & CEO hệ thống BON Spa - thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho phụ nữ.

Được biết đến là nữ doanh nhân theo đuổi triết lý phát triển bền vững, bà Trang Phương xây dựng thương hiệu của mình gắn liền với các giá trị nhân văn, đặc biệt là chăm sóc phụ nữ, mẹ bầu và phụ nữ sau sinh.

Việc đảm nhận vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 được xem là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa và tôn vinh phụ nữ Việt.

Chia sẻ tại sự kiện, bà cho biết áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Vai trò đại sứ giúp bà có cơ hội cùng cộng đồng doanh nghiệp chung tay lan tỏa vẻ đẹp áo dài, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hội nhập và giàu bản sắc.

17 hoạt động lan tỏa văn hóa áo dài

Lễ hội năm nay triển khai 17 hoạt động chính, kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, hội thi, giao lưu văn hóa và các chương trình cộng đồng.

Đêm khai mạc ngày 6-3 được dàn dựng với hình tượng nghệ thuật "Kén tơ hóa bướm", tượng trưng cho sự chuyển mình và thăng hoa của tà áo dài trong thời đại mới.

Các hoạt động trọng điểm tập trung tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng nhiều địa điểm khác như hệ thống ga Metro số 1 và các không gian triển lãm chuyên đề.

Đặc biệt, ngày 8-3 - đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ - sẽ diễn ra chuỗi sự kiện quy mô lớn như:

- Vòng chung kết cuộc thi "Duyên dáng Áo dài TP.HCM" với đại diện từ 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo

- Chương trình đồng diễn dân vũ áo dài từ 8 giờ sáng tại khu vực trung tâm thành phố

- Diễu hành áo dài kéo dài đến 10 giờ 30 cùng ngày

Hoạt động đồng diễn còn kết nối với Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu) và Trung tâm Hành chính Becamex (Bình Dương), tạo nên không khí lễ hội lan tỏa rộng khắp.

Theo ban tổ chức, chương trình đồng diễn và diễu hành dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham gia, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ giữa không gian đô thị hiện đại.

Khi văn hóa, du lịch và doanh nghiệp cùng lan tỏa giá trị truyền thống

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Áo dài TP.HCM đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố trong mùa cao điểm tháng Ba.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, lễ hội còn mở rộng nhiều chương trình trải nghiệm như mặc áo dài miễn phí, triển lãm áo dài, hoạt động "Áo dài yêu thương" và các tọa đàm quốc tế, góp phần đưa tà áo dài đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Sự tham gia của các đại sứ đến từ nhiều lĩnh vực, trong đó có doanh nhân Nguyễn Thị Trang Phương, cũng cho thấy xu hướng gắn kết giữa văn hóa và kinh tế, giữa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trong dòng chảy phát triển của TP.HCM - một đô thị năng động và hội nhập - tà áo dài trở thành hình ảnh biểu trưng cho sự mềm mại, bền bỉ và khát vọng vươn lên của người Việt.

Tháng Ba này, thành phố tiếp tục khoác lên mình "tấm áo vàng son" của truyền thống và sáng tạo, đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.