Doanh nhân chi tiền xây nhà 4 tầng to nhất làng cho bố mẹ dưỡng già, đủ chỗ cho đại gia đình 30 thành viên chung sống: “Tôi lãi bất ngờ”

Sau 20 năm lập nghiệp ở thành phố, doanh nhân họ Cung và vợ quyết định xây dựng một căn nhà 4 tầng ở quê nhà để bố mẹ có nơi nghỉ hưu tốt hơn.

Vợ chồng ông Cung kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Dù xa quê Chiết Giang nhiều năm, người đàn ông vẫn luôn nhớ đến những năm tháng tuổi thơ ở làng. “Chúng tôi đã có nhà ở thành phố, nhưng chỉ khi về với bố mẹ, chúng tôi mới cảm nhận đây là nhà của mình”, ông Cung nói.

Ông Cung là em út trong 6 anh chị em. Họ xuất thân từ nông thôn nhưng đều đạt thành tích học tập xuất sắc với mong muốn thoát nghèo. Theo nam doanh nhân, điều này là nhờ bố ông luôn coi trọng giáo dục, sẵn sàng làm thêm việc vất vả để trang trải học phí cho các con. Sau khi ổn định cuộc sống ở thành phố, 6 anh chị em đều thường xuyên về thăm bố mẹ vào dịp lễ. 

92adf7fb39c247d196773637a37a7220tplv tt origin webgif
Toàn cảnh căn nhà của gia đình họ Cung

Chính vì vậy, doanh nhân này mong muốn xây dựng một ngôi nhà cho cả đại gia đình 3 thế hệ cùng chung sống vào các ngày nghỉ. Sau 4 năm thiết kế và thi công, nhà của gia đình họ Cung hoàn thành, trở thành công trình nổi bật nhất trong làng.

Ngôi nhà có 4 tầng, một ao cá và một khoảng sân nhỏ. Vào những ngày thời tiết đẹp, cả gia đình cùng nhau nướng thịt ở sân trong khi bố ông Cung đọc sách, những đứa trẻ nô đùa bên ao cá.

71f8737a02a64bc6b1268e369650815btplv tt origin webgif
6361ff8008e34c799950bc48f4848fd0tplv tt origin webgif
Phòng ăn và phòng bếp ở tầng 1

Nội thất trong nhà chủ yếu làm bằng gỗ, với thiết kế hướng tới mục đích đáp ứng thói quen sinh hoạt khác nhau của các thành viên. “Tôi luôn cảm thấy người cao tuổi, chúng tôi và trẻ em có sở thích riêng nên sẽ rất gượng ép nếu cố gắng kết hợp chúng lại. Chỉ khi đáp ứng được nhu cầu của từng người, chúng tôi mới có thể tạo nên một không gian sống thoải mái và gần gũi”, ông Cung nói.

Vì bố mẹ đã ngoài 80 tuổi, nam doanh nhân đã sắp xếp phòng của họ ở tầng 1 và lắp đặt thang máy để thuận tiện di chuyển. Bố mẹ cũng có phòng giải trí riêng để cùng trò chuyện với bạn bè, họ hàng mỗi buổi chiều.

99ce6906b5674964bf2386f1b45a7eeftplv tt origin webgif
37aa281eb8b94c92ac17bb93493d0b56tplv tt origin webgif
7af2d1fe42ec4377b0c1ff5936f12c07tplv tt origin webgif
Khoảng sân ngoài trời nơi gia đình thường xuyên tụ tập

Ngoài ra, nhà còn có thêm 6 phòng ngủ ở tầng 2 và 3 cho gia đình của các anh chị em. Phòng khách nằm ở tầng 4, nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà. Từ góc cửa sổ bên trái, họ có thể ngắm nhìn những ngọn núi, cánh đồng lúa và một hồ nước “nên thơ”. Đây cũng là căn phòng ông Cung yêu thích nhất nên ông đã bố trí nhiều ghế ở các góc cửa để mọi người có thể vừa tán gẫu vừa ngắm cảnh.

“Mỗi lần về quê, chúng tôi được ăn rau nhà trồng, cùng nhau làm bánh bao, bánh mì với bố mẹ. Hương vị quê nhà là điều theo chúng tôi suốt đời”, doanh nhân họ Cung nói.

2e702cdfba004cbcb2d3978a70225dd3tplv tt origin webgif
09807bd45d42445283db2a5c67a4f819tplv tt origin webgif
e8cfd5eaf6cd414f9f1128c503d24460tplv tt origin webgif
c67d5148c0304be6910c20e0b0ee6e36tplv tt origin webgif
Phòng khách lớn ở tầng 4

Để các con cảm thấy gắn bó hơn với quê hương, người đàn ông thường thu xếp ngày nghỉ để đưa chúng về thăm ông bà, đi chơi ở các con suối, tự tay bắt cá và bơi lội. Theo ông Cung, mọi thứ ở nông thôn đều mới mẻ và thú vị đối với các con, dễ dàng khơi dậy trí tò mò của chúng. Trẻ con trong nhà luôn muốn ông nội dẫn đi chăn cừu, cho gà ăn mỗi khi về quê.

09f45ce68cd149adbceda0bb500ee311tplv tt origin webgif
37604a8451674690b0325578f2322903tplv tt origin webgif
c28cbf018f794b808d8e967f36758573tplv tt origin webgif
Vợ chồng ông Cung cố gắng đưa các con về quê thăm ông bà nhiều nhất có thể

“Có lần bố tôi hỏi liệu việc bỏ ra số tiền lớn như vậy để xây nhà liệu có đáng giá không. Tôi nói rằng bây giờ anh chị em có nơi ở rộng rãi để thoải mái để bố mẹ, ăn cơm đoàn tụ vào dịp lễ là con ‘lãi’ rồi. ‘Lãi’ bất ngờ hơn nữa là thấy mọi người trong nhà ngày càng thích về quê tụ họp. Tiền bạc với tôi không phải vấn đề, con cháu có nhà để gìn giữ truyền thống gia đình là điều quan trọng nhất”, nam doanh nhân cho biết.

