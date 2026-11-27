Thưởng trung bình 1 tháng lương

Ngày 27/11, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Minh Hiển - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP LTTP Colusa - Miliket (phường Linh Xuân, TPHCM ) - cho biết, năm nay hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa thực sự thuận lợi. Thị trường có phần ảm đạm, đơn hàng từ các đối tác chậm hơn, trong khi giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào chủ yếu có xu hướng tăng. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì chính sách thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng phổ biến hiện nay tương đương khoảng 3 tháng lương.

Hiện công nhân mới vào làm tại công ty Colusa - Miliket có mức lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Đối với lao động chính thức, thu nhập bình quân dao động 10-12 triệu đồng/tháng. Người lao động làm thêm giờ, tăng ca được tính lương theo quy định.

“Bên cạnh tiền lương hằng tháng, thưởng Tết vẫn là khoản thu nhập có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống công nhân. Quan điểm của công ty là tiền lương hằng tháng phải bảo đảm để người lao động trang trải sinh hoạt, chi phí cuộc sống; còn thưởng cuối năm giống như một khoản tích lũy để công nhân mua sắm, chi tiêu dịp Tết hoặc dành dụm cho gia đình” - ông Hiển nhấn mạnh.

Thưởng Tết không chỉ là trách nhiệm mà còn có ý nghĩa động viên người lao động sau một năm làm việc.

Kế hoạch thưởng Tết đang được các doanh nghiệp cân nhắc trên cơ sở tình hình sản xuất, kinh doanh. Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Công ty TNHH May mặc Dony - cho biết nhiều năm qua doanh nghiệp thường chi trả thưởng Tết vào khoảng ngày 25-27 tháng Chạp. Đây là thời điểm phù hợp với kế hoạch sản xuất của đơn vị và năm nay nhiều khả năng vẫn được duy trì.

Theo ông Anh, thưởng Tết có ý nghĩa động viên người lao động sau một năm làm việc. Tuy nhiên, để thu hút và giữ chân công nhân, thu nhập thực nhận hằng tháng mới là yếu tố quan trọng. Do đó, doanh nghiệp cần ưu tiên cải thiện thu nhập thường xuyên trong khả năng của mình, đồng thời căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh từng năm để xây dựng mức thưởng phù hợp.

Tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm tại phường Bình Tân, chính sách thưởng cuối năm cũng được duy trì bên cạnh lương tháng 13. Bà Nguyễn Thị Trang, giám đốc doanh nghiệp cho biết, mức thưởng định kỳ của công ty dao động 1-2 tháng lương, tùy theo kết quả làm việc của nhân viên. Về phương án tăng lương, doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch và dự kiến công bố vào cuối năm 2026.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức thưởng Tết 2027 tại nhiều doanh nghiệp được lên kế hoạch với mức bình quân khoảng một tháng lương. Tuy nhiên, mức thưởng cụ thể vẫn phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh và kết quả hoạt động của từng đơn vị.

Công đoàn giám sát lương, thưởng Tết

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 26/11, ông Bùi Công Hoan - Phó trưởng Bộ phận chính sách pháp luật - Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM - thông tin, từ tháng 10, LĐLĐ đã có văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn rà soát tình hình tiền lương, thưởng Tết tại doanh nghiệp. Trọng tâm là nắm bắt tình hình những đơn vị đang gặp khó khăn để có giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Hàng trăm công nhân TPHCM vừa được chăm lo Tết sớm.

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; đồng thời kiến nghị doanh nghiệp sớm công khai kế hoạch thưởng Tết, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11. Đối với những đơn vị chưa thể chốt mức thưởng cụ thể, doanh nghiệp cần thông báo rõ tiến độ và thời điểm công bố chính thức để người lao động chủ động sắp xếp cuộc sống, yên tâm làm việc.

Theo kế hoạch, các Công đoàn Khu công nghiệp và Tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo sơ bộ về số lượng doanh nghiệp, người lao động được thống kê, mức thưởng bình quân, cao nhất, thấp nhất và tình hình nợ lương trước ngày 3/12/2026. Báo cáo đợt 2 dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1/2027. Những vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động hoặc có nguy cơ dẫn đến ngừng việc tập thể phải được báo cáo khẩn cấp ngay khi phát sinh.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu số liệu, LĐLĐ TPHCM sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thống nhất thời điểm công bố bức tranh tiền lương, thưởng Tết năm 2027 trên địa bàn.

Niềm vui được nhận lì xì Tết của công nhân TPHCM.

LĐLĐ TPHCM đang tổ chức chăm lo Tết sớm cho công nhân, người lao động. Trong đợt đầu, 300 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người qua hình thức chuyển khoản trực tiếp và nhận phần quà trị giá 350.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 400 triệu đồng.

Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - đề nghị doanh nghiệp công bố sớm kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng và thời gian chi trả, đồng thời thông báo lịch nghỉ Tết để công nhân chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt gia đình. Đối với những doanh nghiệp có điều kiện, công đoàn vận động nghiên cứu chi trả sớm hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng Tết trong tháng 11 và tháng 12, giúp người lao động có thêm nguồn tài chính mua sắm, đặt vé về quê và chuẩn bị đón Tết.