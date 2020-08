Đoạn video quay cảnh con tôm gồng người cố thoát khỏi chảo dầu nóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên TikTok

Chắc hẳn nhiều người biết món tôm hùm đất (crawfish) sốt cay, với tín đồ mê hải sản thì đây lại càng là món ăn yêu thích. Cách đây vài năm, ở Hà Nội cũng rộ lên trào lưu bán tôm hùm đất, người người nhà nhà đua nhau nhập về bán, đi mua về ăn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn là món này hết hot, bởi tôm hùm đất nằm trong danh mục không được kinh doanh ở Việt Nam.

Tuy vậy, ở nhiều quốc gia khác như Canada, Mỹ, Trung Quốc... thì crawfish lại là thực phẩm được ưa chuộng vô cùng. Không chỉ xuất hiện phổ biến trong menu nhà hàng, tôm hùm đất còn được các gia đình mua về nấu ăn thường xuyên như thịt lợn.

Một đoạn video ngắn trên MXH TikTok mới đây quay lại cảnh ai đó xào nấu tôm hùm đất trên bếp ở nhà, hẳn 1 chảo đầy ắp tôm trông hấp dẫn vô cùng. Mọi thứ đều bình thường cho tới khi 1 chú crawfish dũng cảm bỗng kẹp càng vào mép chảo, dùng hết sức đu lên lộn 1 vòng rồi... thoát khỏi chảo dầu nóng trong sự kinh ngạc của vô số người. Chỉ 9 giây "làm xiếc" của chú tôm hùm đất cũng thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Pha tẩu thoát ngoạn mục như phim hành động của chú tôm liều lĩnh.

So với những đồng loại khác đã đổi hết sang màu đỏ au và nằm im trong chảo, chú tôm này thể hiện nghị lực sống phi thường bằng cách dùng chính đôi càng to khỏe để lộn nhào ra ngoài. Khi nước trong chảo sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, thanh niên tôm hùm đã kịp tìm ra lối thoát, gồng mình lên để tránh mặt nước sôi. Sau đó nó uốn lượn khá dẻo, rồi nhẹ nhàng tiếp đất an toàn!

Chỉ 1 khoảng mong manh giữa trong chảo và ngoài chảo thôi đã khác biệt vô cùng, chú tôm ấy biểu diễn một màn tẩu thoát ấn tượng như phim Hollywood vậy!

Xem xong pha nhào lộn đỉnh cao như diễn viên xiếc của chú tôm hùm đất, cả triệu thành viên mạng quốc tế đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú vô cùng. Người nấu món tôm hùm đất cũng ngỡ ngàng, để yên cho chú tôm tự làm xem kết quả ra sao. Đúng là cái khó ló cái khôn, nhờ khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng mà chú tôm đã làm nên kỳ tích.

Ai cũng than thở tiếc nuối vì chủ nhân chiếc clip đã không quay thêm một lúc nữa, khiến dân tình tò mò không biết chú tôm sẽ làm gì tiếp theo. Có thể nó sẽ bò chạy trốn thoát khỏi ngôi nhà, hay là người ta sẽ bắt nó bỏ vào nồi sau khi xem nó lộn khỏi chảo nhỉ?

Dù sao thì chú tôm ấy cũng đã có giây phút "huy hoàng", lập kỷ lục trong giới tôm hùm đất đó chứ. Làm gì có con tôm hùm nào nổi tiếng khắp thế giới như vậy đâu? Thế nên, dù có chịu chung số phận trên bàn ăn với nhiều đồng loại khác, nó cũng có chiếc clip để đời cho con cháu muôn đời sau rồi!