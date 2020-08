Cô gái Sài Gòn ngơ ngác vì bị vô số người lạ chửi bới lúc 2h sáng, lý do từ người đàn ông lạ like ảnh khiến cô bỗng dưng bị gán là... tiểu tam

Có lẽ câu chuyện của cô nàng Ngọc Nguyễn xứng đáng được bình chọn là màn "giật chồng" phi lý, hài hước nhất năm 2020. Rõ ràng đang độc thân vui vẻ, cũng muốn kiếm bạn trai mà mãi chẳng thấy ai, bỗng dưng đùng 1 cái Ngọc gặp tai bay vạ gió đúng ngày Thất tịch, bỗng dưng biến thành "người thứ 3" chỉ vì nút like ảnh trên FB!

Nguyên văn sự thể éo le mà cô gái Sài Gòn xinh đẹp vừa vướng phải được cư dân mạng chia sẻ nhộn nhịp khắp nơi trên MXH ngày hôm nay. Bài đăng này thu hút tận hơn 1.100 lượt share, thành chủ đề bàn tán siêu hot.

"2h SÁNG - MỘT ĐÊM DÀI VỚI DRAMA TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG!

Chuyện là vào khoảng 2h sáng ngày 25/08/2020, tôi liên tục nhận được những lời mời kết bạn và tin nhắn khiếm nhã đến từ những tài khoản FB ở Đà Nẵng, bảo tôi là "con *** giựt chồng".

Chỉ vì chồng của chị Trần Nguyễn H.M đã like tất cả những tấm hình của tôi trên FB, và chị nghĩ chị bị chồng đánh vì chồng chị u mê tôi, khiến gia đình chị không đầm ấm.

Bài đăng rất dài của người phụ nữ không quen biết khiến cô gái Sài Gòn bị nhiều thành viên mạng chửi rủa là cướp chồng.

Tôi và chồng chị M. hoàn toàn KHÔNG có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau, thậm chí tôi còn không biết, không accept Facebook của anh ta và chưa từng nói chuyện. Khi xảy ra sự nhầm lẫn tai hại này, tôi và các bạn của mình đã cố liên lạc và làm rõ với chị M. nhưng kết quả là chị M. và những thành phần hùa theo vẫn không ngừng xúc phạm, vu khống tôi.

Từ một sự việc không có bằng chứng cụ thể, tôi vô tình biến thành trò hề của những thành phần vô học!!! Và đến hiện tại chị M. chưa nhận lỗi và không ngừng thách thức tôi. Vì sự việc đã đi quá xa nên tôi đã nhờ chính quyền can thiệp nhằm lấy lại danh dự và sự công bằng cho tôi".

Quả đúng là dân tình cũng không biết phải nói sao với pha tố "giật chồng" khó hiểu này. Cứ tưởng chị vợ tên M. bắt quả tang tin nhắn, hình ảnh chụp chung, hoặc bằng chứng nào đó cho thấy chồng chị quan hệ bất chính với Ngọc, nhưng nào ngờ lý do chị đánh ghen ầm ĩ MXH chỉ vỏn vẹn vì... vài chiếc like dạo! Hơn nữa, Ngọc cũng chỉ là nạn nhân, cô không biết chồng chị M. là ai và cũng chẳng thể kiểm soát việc ai đó bấm nút thích những bức ảnh ở chế độ công khai của mình.

Chị M. một mực khẳng định chồng chị like ảnh của cô gái khác chính là... đang ngoại tình với cô gái đó (?!?)

Không rõ bằng cách nào mà chị M. biết chồng chị like ảnh cô gái khác, nhưng chỉ dựa vào mỗi hành động đó mà chị khẳng định Ngọc là "bồ nhí" đang ngoại tình với chồng chị. Chưa xác minh rõ ràng sự thật, cũng không hề có bằng chứng nào cho thấy Ngọc qua lại với chồng mình, chị M. đã vội đăng status với nhiều từ ngữ xúc phạm cô gái trẻ, đồng thời tỏ thái độ thách thức, sẵn sàng giải quyết trước pháp luật.

Phản ứng khá gắt của chị vợ khi Ngọc nhắn tin phân bua rằng cô đang bị hiểu nhầm.

Không chỉ vậy, chị M. còn dùng tài khoản cá nhân để livestream kể chuyện bị chồng đánh, tiết lộ nhiều sự thật phũ phàng về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, rồi sau đó nhắc đến chuyện chồng ngoại tình với gái lạ trên FB.

Nữ chính bị chị M. nhắc đến là một cô gái nào đó trùng tên với Ngọc, rồi chị M. đưa hình ảnh FB của Ngọc lên cho mọi người cùng thấy. Việc làm này của chị M. đã khiến trang cá nhân của Ngọc bị tấn công trong đêm khuya, rất nhiều người đã tìm FB cô nàng để nhảy vào buông lời miệt thị, gọi cô bằng đủ loại từ ngữ chỉ vì nghĩ cô đang lén lút qua lại với chồng chị M.

Chị M. khóc lóc trên livestream kể chuyện bị chồng đánh, gia đình chồng đối xử tệ, rồi "tiện thể" tố một cô gái tên Ngọc là bồ nhí của chồng khiến dân mạng xôn xao chú ý.

Liên hệ với nữ chính vừa bị chửi oan là "tiểu tam", Ngọc vẫn chưa hết hoang mang: "Em mất ngủ từ 2h sáng khi xảy ra sự việc đến tận bây giờ, em đã nhắn ngay cho chị M. rất hòa nhã nhưng chị đáp lại với thái độ không tốt. Tự nhiên mọi chuyện rớt xuống đầu em một cách bất ngờ, em không hiểu gì luôn. Em chưa từng tương tác với chồng chị M. và cũng không hề quen biết gì vợ chồng chị ấy".

Ngọc cũng cho biết sự việc này ảnh hưởng lớn đến tâm lý và danh dự của cô nên gia đình cô đã thuê luật sư riêng để thụ lí. Bản thân Ngọc và bạn bè cũng đã gửi tin nhắn lẫn comment khá nhiều trên FB của chị M. để giải thích rằng chị đang hiểu nhầm, đổ oan cho người khác. Song đáp lại là những lời lẽ cứng rắn của chị M. kiên quyết cho rằng chồng chị đang ngoại tình với Ngọc chứ không phải là người khác, dù 2 thành phố mà họ ở đang cách xa nhau vô cùng. Chưa kể Đà Nẵng đang cách ly xã hội nên Ngọc chưa hề đặt chân tới trong thời gian gần đây (?!?)

Chân dung nữ chính bị "bóc phốt" nhầm một cách oan uổng, chẳng làm gì cũng bị chửi là tiểu tam.

Sau khi nghe sự việc từ cả 2 phía kèm theo cả livestream của chính chị M. thì cộng đồng mạng đều lên tiếng bênh vực Ngọc. Cô nàng cũng đã chụp lại những tài khoản chửi bới xúc phạm, vu khống cô giật chồng đêm hôm qua, và cả những status suy diễn sai của chị M. để mang lên trình báo tại đồn công an.

Về phía chồng chị M. - người đi like dạo khiến Ngọc gặp rắc rối, cô chia sẻ rằng mình không biết gì về anh này, cũng không thấy anh ta lên tiếng giải oan cho cô nàng. Hiện tại, Ngọc chỉ muốn chị M. biết sai ở đâu và xin lỗi công khai chứ cô cũng không muốn sự việc đi quá xa.

Những bình luận lăng mạ xúc phạm được Ngọc lưu giữ lại gửi đến công an để làm rõ hành vi vu khống sai sự thật từ phía chị M.

Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn không thừa nhận mình vu oan, bình tĩnh chờ lên phường.

Đọc câu chuyện của Ngọc xong xuôi, cánh mày râu bỗng dưng giật mình cái nhẹ vì nhiều anh cũng hay có thói quen like dạo lung tung. Từ trước đến nay cũng có không ít cặp đôi chia tay, vợ chồng "tan cửa nát nhà" chỉ vì vợ bắt quả tang chồng like ảnh hoặc thả tim gái lạ trên MXH, đủ thấy sức mạnh của chị em như thế nào. Kể cả "tâm trong sáng" không có ý đồ gì, nhưng phụ nữ rất nhạy cảm, giác quan thứ 6 có thể mách bảo bất kỳ điều gì, nên thật lòng khuyên các anh em đừng dại mà làm chuyện thừa thãi như đi like dạo trên MXH nhé!