Đoạn video khiến nhiều người bức xúc: Có con cái kiểu này là bất hạnh của cha mẹ!

Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện cụm từ mới “bạn bè độc hại” – chỉ những người lợi dụng tình cảm để làm tổn thương, thậm chí phản bội bạn bè. Nhưng đáng sợ hơn “bạn bè độc hại” có lẽ chính là việc cha mẹ nuôi phải một “đứa con vô ơn”: dốc hết tâm sức, tình cảm và tiền bạc, đổi lại không phải sự trân trọng mà chỉ toàn trách móc và đòi hỏi.

Nỗi oán trách từ một cô gái khiến dư luận rùng mình

Mới đây, một nữ sinh đang học ở Thượng Hải, Trung Quốc đăng video khóc lóc kể về “bi kịch gia đình gốc”. Câu chuyện bắt đầu khi cô thuê một chiếc flycam DJI đắt tiền để chụp ảnh, nhưng chưa kịp dùng thì làm hỏng, phải bồi thường 4.000 tệ (hơn 14 triệu đồng).

Không có tiền xoay xở, cô lập tức gọi về nhờ bố mẹ giúp. Thay vì trách mắng, cha mẹ vội vàng gom góp tiền gửi sang, còn an ủi: “Coi như mua một bài học, lần sau rút kinh nghiệm hơn.”

Nhưng sự bao dung ấy không đổi lại được sự hối lỗi. Trong video, cô gái lại quay sang trách cha mẹ vì không mua cho mình chiếc iPhone mới, vin vào lý do “vừa mất tiền đền máy bay thì bố mẹ bỏ mặc nhu cầu chính đáng của con”. Cô quy hết mọi thứ thành “gia đình gốc bất hạnh”.

Cô gái oán trách cha mẹ (Ảnh cắt từ video)

Những lời oán trách này khiến cộng đồng mạng sững sờ. Bởi trong mắt nhiều người, cô gái không phải nạn nhân của một gia đình tồi tệ, mà là một đứa con vô ơn – chỉ biết tiêu xài công sức của cha mẹ, không phân biệt phải trái, càng không có lòng biết ơn.

Một bình luận được nhiều người đồng tình: “Đây không phải cha mẹ bất hạnh, mà là bất hạnh vì nuôi phải một đứa con vô ơn.” Có người còn mỉa mai: “Mong bố mẹ em sớm thoát khỏi cái ‘gia đình gốc’ này.”

Khi “gia đình gốc” bị biến thành cái cớ

Thực tế, khái niệm “gia đình gốc” vốn được dùng để chỉ những đứa trẻ thật sự lớn lên trong môi trường bạo lực, thiếu thốn tình thương, và phải nỗ lực vươn lên thoát khỏi nghịch cảnh. Nhưng ngày nay, cụm từ này đang dần bị biến tướng, trở thành tấm khiên để một số bạn trẻ né tránh trách nhiệm, che giấu sự ích kỷ của mình.

Chỉ cần cha mẹ không đáp ứng một yêu cầu nào đó, họ lập tức quy kết “gia đình gốc bất hạnh”. Thay vì nhìn thấy những hy sinh thầm lặng, họ chỉ chăm chăm so đo và đòi hỏi. Trong thời đại mà văn hóa tiêu dùng ngày càng mạnh, thước đo tình yêu cha mẹ đôi khi bị giản lược thành: “Bố mẹ cho con bao nhiêu tiền, mua cho con bao nhiêu thứ.”

Nhưng sự thật là: tình yêu của cha mẹ không đồng nghĩa với việc thỏa mãn mọi nhu cầu, mà chính là dạy con cách chịu trách nhiệm và tự đứng vững trước khó khăn.

Lời nhắn nhủ

Mỗi người làm con cần hiểu rằng cha mẹ không phải “cây rút tiền vô tận”. Cha mẹ sẵn sàng giúp khi con vấp ngã – đó đã là một ân tình. Biết ơn và trưởng thành nghĩa là học cách tự lo cho mình, thay vì đổ lỗi và trốn tránh.

Đã đến lúc, thay vì lạm dụng hai chữ “gia đình gốc” như một cái cớ, người trẻ cần học cách trân trọng tình yêu, sự hy sinh của cha mẹ và tự chịu trách nhiệm với chính lựa chọn của mình.