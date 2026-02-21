Trong cuộc sống, chúng ta không khó để bắt gặp những người có "EQ thấp". Giao tiếp hay làm việc với họ thường mang lại cảm giác khó chịu, bởi họ không chỉ thiếu tinh tế trong việc đọc vị cảm xúc mà còn thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác.

Có người bào chữa rằng "trí tuệ cảm xúc" (EQ) không phải bẩm sinh mà do rèn luyện. Thế nhưng, khi một người trưởng thành hành xử thiếu tế nhị đến mức bị cộng đồng mạng chỉ trích là "kém cả một đứa trẻ", thì đó không còn là chuyện thiếu kỹ năng, mà là vấn đề về nhân cách và phán đoán.

Nữ sinh bỏ học đi làm công nhân: Khi nỗi đau bị biến thành "content" gây cười

Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé ở Trung Quốc đang ở độ tuổi đến trường nhưng lại sớm từ bỏ việc học để bước chân vào nhà máy. Chúng ta đều biết, việc học hành cần cả sự định hướng từ cha mẹ lẫn sự tự giác của con trẻ. Có những đứa trẻ, dù gia đình có khuyên răn đủ đường, vẫn nhất quyết chọn con đường lao động chân tay sớm.

Cô bé trong câu chuyện này là một trường hợp như vậy. Sau nhiều nỗ lực khuyên bảo bất thành, cha mẹ em đã chọn cách gửi em vào một nhà máy, vốn thuộc sở hữu của người quen với hy vọng sự vất vả của thực tế sẽ giúp em tỉnh ngộ mà quay lại trường học.

Cô bé chỉ biết cười gượng

Thế nhưng, một tình huống "kém duyên" đã xảy ra. Người bạn của mẹ cô bé, đồng thời là người quản lý tại đây đã thản nhiên cầm điện thoại quay cận cảnh cô bé đang làm việc. Người này vừa quay vừa cười lớn đầy vẻ chế giễu. Khi nghe thấy tiếng động, cô bé ngẩng đầu lên, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.

Lấy người khác làm "bia đỡ đạn" để dạy con: Lợi bất cập hại

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và gửi trực tiếp cho con gái mình kèm lời cảnh báo đanh thép: "Thấy chưa? Không học thì kết cục sẽ thế này đây. Nhìn bạn mà làm gương!".

Dưới góc độ một người mẹ, bà ta tự cho rằng mình đang dùng một "tấm gương xấu" điển hình để ráo huấn con cái. Nhưng liệu cách giáo dục này có hiệu quả? Câu trả lời đã nằm ở làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng. Nhiều người thẳng thừng bình luận: "Một câu nói xúc phạm cả hai đứa trẻ mà chính bà ta còn không nhận ra mình sai ở đâu".

Tầm vóc của cha mẹ quyết định ranh giới trưởng thành của con cái

Hành động này không chỉ làm tổn thương cô bé bỏ học mà còn hạ thấp chính giá trị của người quay phim. Thật nực cười khi một người cũng đang lao động trong nhà máy lại đi cười nhạo một đứa trẻ cũng làm việc giống mình là "tấm gương xấu". Hơn nữa, bà ta đã phản bội lòng tin của người bạn.

Thử hỏi, nếu mẹ của cô bé áo trắng xem được đoạn video con mình bị đem ra làm trò cười để giáo dục người khác, họ sẽ đau lòng đến thế nào?

Cái gọi là "bài học nhãn tiền" ở đây thực chất là một sự ngụy biện. Như cư dân mạng đã mỉa mai: "Chẳng nhẽ con gái bà không nhìn thấy tấm gương lao động vất vả của mẹ mình suốt mười mấy năm qua hay sao mà phải đợi nhìn vào người khác?". Khi nhận thức của cha mẹ bị giới hạn bởi sự ích kỷ và thiếu thấu cảm, cách họ giáo dục con cái cũng trở nên lệch lạc, không phân biệt được đúng sai.

Tầm vóc của cha mẹ chính là trần nhà cho sự phát triển của con cái. Nếu cha mẹ có cái nhìn hẹp hòi, thái độ khắc nghiệt, dù danh nghĩa là "muốn tốt cho con" thì cái họ truyền đạt cũng chỉ là những giá trị tiêu cực, làm hạn hẹp đi tầm nhìn và lòng trắc ẩn của đứa trẻ.

Có nhiều cách để giáo dục một đứa trẻ, nhưng dùng sự chế giễu và sỉ nhục người khác chắc chắn không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Việc người mẹ dùng nỗi sợ hãi và sự xấu hổ để "thúc đẩy" con mình thực chất là một sự thất bại về phương pháp.

Giáo dục đích thực không phải là tạo ra sự lo âu, mà là khơi gợi động lực từ bên trong và xây dựng một thế giới quan đúng đắn. Trước khi dạy con thành tài, cha mẹ cần học cách làm người tử tế. Việc phớt lờ sự ngượng ngùng của một đứa trẻ, biến nỗi đau của em thành "tư liệu dạy học" chính là tấm gương xấu nhất về mặt đạo đức mà không một bậc phụ huynh nào nên học theo.