Một người phụ nữ 34 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sử dụng tài khoản mạng xã hội tên @jubaomama (có nghĩa là mẹ Jubao) , đã mất con trai mình là Jubao vì một dạng đột biến gen ARX – một căn bệnh hiếm gặp có thể dẫn đến co thắt thời thơ ấu và khuyết tật trí tuệ.

Cô chia sẻ rằng không có vấn đề nào được phát hiện trong suốt thai kỳ, và rối loạn di truyền chỉ trở nên rõ ràng sau khi bé chào đời. Jubao được chẩn đoán vào tháng 6 năm 2021, và các bác sĩ thông báo căn bệnh này là không thể chữa khỏi .

Cậu bé, bị ảnh hưởng bởi rối loạn di truyền hiếm gặp, đã phải nhập Khoa Chăm sóc Tích cực (ICU) 27 lần . Người mẹ đã chi một khoản tiền đáng kinh ngạc lên tới hai triệu nhân dân tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng) cho việc điều trị – thậm chí tóc cô đã bạc đi trong quá trình chăm sóc con.

Không nản lòng, cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ trên khắp đất nước, tận tâm chăm sóc con trai mình, đồng thời phải hy sinh công việc và sự quan tâm dành cho người con trai lớn.

Mặc dù tuổi thọ thông thường của căn bệnh này thường chỉ là 18 tháng, Jubao đã qua đời vào tháng 4 năm 2023.

Tại lễ an táng, cô chia sẻ trực tuyến rằng cô đã chọn cho con một “ngôi nhà lớn” – một khu mộ rộng rãi chỉ cách nhà năm phút đi bộ – để con có thể “tự do vui chơi” .

Ban đầu, cô gần như đến thăm mộ Jubao hàng ngày , vật lộn để vượt qua nỗi đau mất mát sau khi đã chiến đấu hết mình để giữ con ở lại.

Hình ảnh người mẹ hôn mộ con khiến hàng triệu người xúc động

Dần dà, cô nhận ra cần phải mạnh mẽ vì gia đình và đã giảm tần suất viếng thăm xuống còn hai hoặc ba lần một tháng.

Một video gần đây ghi lại chuyến thăm mộ Jubao của cô đã nhận được 390.000 lượt thích và 48.000 bình luận .

Trong đoạn phim, cô hôn bức ảnh của Jubao trên bia mộ , lặp đi lặp lại câu nói: "Mẹ ở đây, con trai."

Video cảm động viral trên MXH Trung Quốc

Cô mang đến cho con những món ăn vặt mà trẻ em yêu thích, bao gồm bánh trung thu nhân trứng muối và bánh tart trứng, và dành thời gian "cằn nhằn" con về việc đồ ăn không lành mạnh, đồng thời khen ngợi con là một cậu bé ngoan khi biết chia sẻ thức ăn với bạn bè – những em bé cũng mất vì căn bệnh tương tự.

Tóc người mẹ 34 tuổi bạc trắng sau thời gian dài chiến đấu cùng con

Cô mô tả hành động của mình là "dạy con một vài bài học cuộc sống ở thế giới bên kia."

Nhiều người xem đã vô cùng xúc động trước tình yêu sâu sắc và nỗi đau của người mẹ dành cho con trai mình:

"Cô ấy bị ám ảnh bởi con trai mình, nhưng là một phụ huynh, tôi hoàn toàn hiểu cô ấy," một người bình luận chia sẻ.

"Có lẽ việc cằn nhằn con tại mộ là cách cô ấy tìm thấy sự an ủi," một người khác nhận xét.

"Con trai cô ấy chỉ sống được ba năm, nhưng tình yêu của cô ấy dành cho con sẽ kéo dài suốt đời," một người thứ ba nhận xét.

Nguồn: SCMP