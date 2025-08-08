Từ khi bước vào hôn nhân, sinh con, nhiều phụ nữ dường như mặc định phải gánh vác mọi vai trò trong gia đình từ chăm con, làm việc nhà, nuôi dạy con cái, thậm chí từ bỏ đam mê và ước mơ cá nhân. Hình ảnh "người mẹ vĩ đại" được tôn vinh như một lý tưởng, nhưng đi kèm với nó là vô vàn áp lực vô hình.

Trong dòng chảy hiện đại, nhiều người phụ nữ đang dần tỉnh thức: Làm mẹ không có nghĩa là đánh mất chính mình. Một người mẹ hạnh phúc, sống đúng với bản thân không chỉ là món quà cho chính họ, mà còn là hình mẫu tích cực cho con cái noi theo.

Khi việc làm mẹ trở thành gánh nặng vô hình

Trong văn hoá truyền thống Á Đông, người mẹ luôn được mặc định là trụ cột vô hình của gia đình - người gánh vác mọi việc không tên, người luôn đặt chồng con lên trước bản thân mình. Hình ảnh ấy đẹp, nhưng cũng khiến không ít người phụ nữ cảm thấy kiệt sức, cô đơn, và dần đánh mất cái tôi cá nhân.

Từ việc nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón con, lo bữa cơm - người mẹ dường như không có phút nào cho riêng mình. Khi con hư, chồng thờ ơ, nhà cửa bừa bộn, cảm giác thất bại như phủ lên tất cả, và rồi câu hỏi "Mình còn là ai nữa?" cứ vang lên trong đầu họ.

Tệ hơn, việc hi sinh ấy lại thường bị xem là… điều hiển nhiên. Không ai hỏi "Bạn có ổn không?", không ai chia sẻ áp lực cùng họ. Lâu dần, cảm giác giá trị bản thân bị xói mòn, niềm vui sống cũng vơi đi.

Làm mẹ hiện đại: Vẫn chăm con, vẫn sống cho mình

Thế nhưng, thế giới đang thay đổi và vai trò người mẹ cũng cần thay đổi. Ngày nay, ngày càng có nhiều phụ nữ chọn làm mẹ theo cách của riêng mình:

Vẫn yêu con, vẫn yêu bản thân.

Vẫn lo cho gia đình, vẫn theo đuổi công việc, học hành, đam mê.

Không để chữ "mẹ" định nghĩa trọn vẹn cuộc đời mình.

Khi người mẹ sống đúng với giá trị cá nhân, họ trở thành hình mẫu sống động cho con cái, nhất là con gái. Một người mẹ dám mơ ước, dám giữ ước mơ và dám tự chăm sóc mình , sẽ giúp con học được cách tôn trọng bản thân và nuôi dưỡng lòng tự tin.

Nghiên cứu cũng cho thấy: Trạng thái tinh thần của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến bầu không khí gia đình . Mẹ vui, nhà vui. Mẹ hạnh phúc, con cũng dễ phát triển tích cực hơn.

Đừng quên dành "Me time" – thời gian chỉ dành riêng cho bạn

Trong cuốn sách Hàn Quốc "Bài thực hành phục hồi dành cho người mẹ kiệt sức" , tác giả – nhà tâm lý học Park Jae-ryeon đã chỉ ra: Nhiều người mẹ quá tập trung vào việc "cho đi", đến mức quên hỏi bản thân "Mình có ổn không?".

Việc này khiến những tổn thương nhỏ tích tụ theo năm tháng, và một ngày nào đó, khi cảm xúc bùng nổ, hậu quả sẽ rất khó lường.

Lời khuyên của cô là: Đừng chỉ nghỉ ngơi – hãy thật sự quan tâm tới chính mình.

Điều đó có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt:

- Một giờ đi cà phê một mình.

- Một lớp học yoga.

- Một buổi tối không nấu ăn mà gọi món yêu thích.

- Viết nhật ký, nghe nhạc, làm thơ, vẽ tranh…

"Me time" không phải là ích kỷ, đó là quyền được chăm sóc tinh thần của chính mình. Chỉ khi tâm hồn được nuôi dưỡng, người mẹ mới có thể tiếp tục lan toả tình yêu thương thật sự cho gia đình.

Phụ nữ có quyền mơ ước, có quyền phát triển bản thân, có quyền bước ra khỏi bếp để trở lại với đam mê. Làm mẹ không có nghĩa là đánh mất mọi điều từng làm nên con người bạn.

Khi bạn biết yêu mình, trân trọng bản thân, thì tình yêu bạn dành cho gia đình cũng sâu sắc và lành mạnh hơn.

Một người mẹ tuyệt vời không phải là người hi sinh mọi thứ, mà là người biết giữ lại phần "mình" trong hành trình nuôi dạy con. Hãy tự hào vì bạn là mẹ. Nhưng cũng hãy tự hào vì bạn là bạn. Có thể bạn không hoàn hảo, nhưng bạn xứng đáng được hạnh phúc không chỉ trong vai trò một người mẹ, mà còn trong vai trò của một con người độc lập, có cảm xúc, có ước mơ và có quyền được sống là chính mình.

Chúc cho tất cả những người mẹ dù đã, đang hay sẽ làm mẹ luôn đủ mạnh mẽ để giữ lấy ánh sáng của riêng mình.