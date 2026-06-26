Không chỉ là chuyến tàu, mà là hành trình kết nối

Sáng 26/6, tại Ga Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ khai trương "Đoàn tàu Bạch Mai", mở đầu chuỗi hoạt động chính thức đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Đoàn tàu Bạch Mai" không đơn thuần là phương tiện đưa cán bộ, viên chức từ Hà Nội tới Ninh Bình mà còn là biểu tượng của sự kết nối và khát vọng đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

"Mỗi chuyến tàu hôm nay mang theo tri thức, kinh nghiệm chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tình cảm của những người thầy thuốc Bạch Mai. Đó là sự kết nối giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, giữa y tế Trung ương với y tế địa phương, giữa các chuyên gia đầu ngành với người bệnh và trên hết là sự kết nối vì sức khỏe, hạnh phúc của nhân dân", lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ đơn thuần là đưa một công trình vào sử dụng mà quan trọng hơn là đưa vào đó một hệ thống khám chữa bệnh đồng bộ với đội ngũ nhân lực chất lượng cao, quy trình chuyên môn an toàn và văn hóa phục vụ lấy người bệnh làm trung tâm.

Bệnh viện cam kết xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành một phần thống nhất của hệ thống Bạch Mai về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Người dân đến khám và điều trị tại đây sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu với chất lượng tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Không chỉ phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, cơ sở Ninh Bình còn được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế tuyến dưới và giảm tải bền vững cho các bệnh viện tuyến cuối.

Lãnh đạo bệnh viện cũng bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền tỉnh Ninh Bình cùng sự phối hợp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc hiện thực hóa dự án. Ông tin tưởng cơ sở Ninh Bình sẽ sớm trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.

Những người thầy thuốc thức dậy từ 3 giờ sáng

Trong khi lễ khai trương diễn ra tại Ga Hà Nội, từ rất sớm, hàng trăm cán bộ y tế đã có mặt để chuẩn bị cho chuyến tàu đầu tiên xuống Ninh Bình. Đối với họ, đây không chỉ là chuyến công tác mà còn là khởi đầu cho một giai đoạn làm việc mới, khi Bệnh viện Bạch Mai vận hành đồng thời hai cơ sở.

Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hà Giang, Khoa Sinh hóa, cho biết để có mặt trên chuyến tàu đầu tiên, chị đã phải thức dậy từ khoảng 3 giờ sáng để chuẩn bị. Dù quãng đường xa hơn và thời gian đi lại kéo dài, nữ kỹ thuật viên cho rằng đó là điều hoàn toàn có thể thích nghi.

"Là những người trẻ, bọn em luôn sẵn sàng luân phiên làm việc giữa hai cơ sở để phục vụ người bệnh. Việc dậy sớm hay di chuyển xa không phải là trở ngại quá lớn", Hà Giang chia sẻ.

Theo chị, trong thời gian tới cuộc sống cá nhân chắc chắn sẽ có những thay đổi về thời gian sinh hoạt. Tuy nhiên, mỗi cán bộ đều xác định sẽ chủ động sắp xếp công việc và cuộc sống để đáp ứng yêu cầu của bệnh viện.

Hiện nay, đội ngũ kỹ thuật viên đã bắt đầu được luân phiên giữa hai cơ sở theo kế hoạch chung, nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn diễn ra thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Chung mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Cùng có mặt trên chuyến tàu đầu tiên, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Duyên, Viện Xét nghiệm, không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu xuống làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

"Hôm nay em rất vui và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được di chuyển bằng tàu xuống cơ sở Ninh Bình để làm việc", chị nói.Theo chị Duyên, khi bệnh viện hoạt động đồng thời ở cả hai cơ sở, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế cũng lớn hơn. Mỗi nhân viên đều phải nỗ lực để bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng đều, giúp người bệnh ở bất kỳ cơ sở nào cũng được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng như nhau.

"Chúng em luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Mục tiêu là cùng xây dựng cơ sở Ninh Bình phát triển, đồng thời duy trì chất lượng chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai", chị chia sẻ.

Những chuyến tàu khởi hành từ sáng sớm không chỉ đưa đội ngũ y tế đến nơi làm việc mới mà còn mang theo quyết tâm, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của những người khoác áo blouse trắng. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Bệnh viện Bạch Mai từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển đồng bộ hai cơ sở, đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.