Phan Như Thảo lấy chồng đại gia hơn 26 tuổi, con gái sở hữu đôi chân dài, gương mặt giống ba y đúc

Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An - vị đại gia hơn cô 26 tuổi chính thức về chung một nhà từ năm 2015, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Tháng 11/2016, cựu người mẫu sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Bồ Câu. Từ khi có con, Phan Như Thảo dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu bên ái nữ.

Phan Như Thảo bên con gái - bé Bồ Câu.

Mới đây, cựu mẫu chia sẻ ảnh chụp cùng con gái Bồ Câu. Cô hóm hỉnh viết: "Nói thật lòng đi, con em giống y chang mẹ đúng không".

Phía dưới bình luận, nhiều người khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu của 2 mẹ con. Tuy vậy, theo phần đông nhận định của khán giả, cô bé Bồ Câu giống bố nhiều hơn giống mẹ.

"Mặt bầu bĩnh nên thấy giống, nhưng em vẫn thấy nét anh An", một người dùng viết.

"Y chang anh An, copy anh An", một người khác bình luận.

Con gái Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An có tên thật là Anastasia Phan Nguyễn, thường được bố mẹ gọi bằng cái tên thân mật Bồ Câu. Sinh năm 2016, cô bé ngày càng lớn phổng phao, nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện bên mẹ.

Bồ Câu sở hữu gương mặt có nhiều đường nét giống bố, trong khi vóc dáng lại được nhận xét là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Con gái Phan Như Thảo càng lớn càng xinh xắn, cao ráo.

Đáng chú ý, cô bé có đôi chân dài, thon và tỷ lệ cơ thể cân đối. Phan Như Thảo cao 1,73 m, nhưng con gái đã cao lớn đáng kể, có thời điểm đứng cạnh mẹ với chiều cao gần ngang ngực, khiến nhiều người bất ngờ trước tốc độ phát triển của ái nữ.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Bồ Câu còn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển nhiều sở thích và kỹ năng từ nhỏ. Cô bé có tính cách khá mạnh mẽ, yêu thích môn đá bóng và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát.

Cô bé Bồ Câu sở hữu gương mặt giống bố nhiều hơn giống mẹ.

Những đặc điểm này phần nào cho thấy sự tự tin, năng động của con gái Phan Như Thảo trong quá trình trưởng thành. Dù được sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt, Bồ Câu vẫn được bố mẹ quan tâm sát sao trong sinh hoạt hằng ngày, từ chuyện ăn uống, học tập đến các hoạt động ngoại khóa.

Trong gia đình, doanh nhân Đức An là người trực tiếp đảm nhận nhiều công việc chăm sóc con gái. Anh quan tâm đến chế độ ăn uống, thường xuyên đưa đón Bồ Câu đi học và đồng hành cùng con trong những buổi tập đá bóng.

Dù Phan Như Thảo từng là người mẫu có tiếng, vợ chồng cô không đặt áp lực để con gái nối nghiệp mẹ. Cựu người mẫu từng chia sẻ Bồ Câu không thích đứng trước ống kính hay theo đuổi công việc trong showbiz.

Trong khi đó, doanh nhân Đức An từng vui vẻ nhắc đến chuyện định hướng con gái kinh doanh bất động sản trong tương lai. Tuy nhiên, những chia sẻ này chủ yếu mang tính hài hước, còn định hướng lâu dài vẫn cần thời gian để cô bé khám phá.

Vợ chồng Phan Như Thảo dành nhiều sự quan tâm cho con, tạo điều kiện để Bồ Câu học tập, phát triển sở thích và từng bước hình thành cá tính riêng thay vì bắt buộc bé đi theo con đường của bố mẹ.