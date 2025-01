Ấn tượng đầu tiên của Doãn Hải My về Đoàn Văn Hậu là màn chào hỏi "độc, lạ". Tin nhắn đầu tiên mà hậu vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội gửi đến người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 là biểu tượng vẫy tay và câu "hello em". Từ "hello em" đến mối tình đẹp nhất của làng bóng đá Việt.

Sau 3 năm hẹn hò, Văn Hậu lên kế hoạch cầu hôn mỹ nhân Hà thành vào tháng 9/2023. Đến tháng 11/2023 cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới. Vài tháng sau khi kết hôn, hậu vệ quê Thái Bình hạnh phúc báo tin đôi vợ chồng trẻ đã "săn bé rồng" thành công. Doãn Hải My hạ sinh con trai đầu lòng vào đầu tháng 5/2024. Em bé được cặp đôi đặt tên là Minh Đăng có biệt danh là bé Lúa.

Để "flex" món quà tuyệt vời nhất trong năm 2024, cả Văn Hậu và Doãn Hải My đều không ngần ngại khoe đó chính là bé Lúa. Trong ngày cuối cùng của năm cũ, vợ chồng Văn Hậu đều khoe ảnh với con trai và cảm ơn con đã đến với họ.

Văn Hậu và con trai Minh Đăng

Doãn Hải My chụp ảnh cùng con trai

Với Văn Hậu, 2024 là một năm đầy khó khăn với anh khi chật vật điều trị chấn thương và chưa có dấu hiệu trở lại. Nhưng may mắn Văn Hậu còn có một gia đình hạnh phúc, một ngôi biệt thự mới sắp sửa hoàn thành, có đủ vật chất, giàu sang.