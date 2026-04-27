Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My – bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc đầy cảm xúc trên giảng đường. Đăng tải bức ảnh bảo vệ khóa luận đại học, người đẹp bồi hồi: "Ngày này 3 năm trước. Rồi chẳng mấy chốc lại tới lúc chuẩn bị bảo vệ luận văn" . Kèm theo đó, cô không ngần ngại thừa nhận bản thân vẫn cảm thấy rất "run" mỗi khi đối diện với những cột mốc học thuật quan trọng.

Hải My 3 năm trước

Dòng chia sẻ này không chỉ là một kỷ niệm thuần túy mà còn khéo léo xác nhận việc cô đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành chương trình Thạc sĩ, khẳng định tinh thần cầu tiến đáng nể ngay cả khi đã là "mẹ một con".

Nhìn lại hành trình của Doãn Hải My, công chúng không khỏi ngưỡng mộ trước bảng thành tích học tập chuẩn "con nhà người ta". Trước khi chính thức về chung một nhà với Đoàn Văn Hậu, cô đã là gương mặt nổi bật tại trường Đại học Luật Hà Nội với điểm 10 khóa luận. Hải My còn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0, biết tiếng Trung và có năng khiếu nghệ thuật đa dạng từ đàn piano đến hội họa.

Nhan sắc ngọt ngào của top 10 hoa hậu Việt Nam 2020

Văn Hậu lúc đang yêu đến cổ vũ Hải My bảo vệ khóa luận

Sau khi kết hôn với Văn Hậu và đón con trai đầu lòng, Doãn Hải My vẫn kiên trì theo đuổi con đường học tập. Đầu năm 2026, cô chính thức trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Luật tại ngôi trường cũ. Việc vừa chăm sóc con nhỏ, vừa đồng hành cùng chồng trong quá trình phục hồi chấn thương, lại vừa phải hoàn thành khối lượng kiến thức khổng lồ ở bậc cao học là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, qua những chia sẻ gần đây, có thể thấy Hải My đang tận hưởng hành trình này với một thái độ rất tích cực.