Từng là "nàng thơ" gây thương nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My giờ đây đã trở thành vợ hiền, mẹ đảm. Nhìn lại hành trình từ lúc độc thân đến khi về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, công chúng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi phong cách của người WAG.

Trước khi lên xe hoa, Doãn Hải My nổi tiếng với phong cách tiểu thư sành điệu. Sở hữu vòng eo "con kiến" 56cm, cô nàng không ngại diện những chiếc áo crop-top hay váy ôm sát để khoe trọn vóc dáng. Sau đám cưới vào cuối năm 2023, Hải My bắt đầu có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì những bộ đồ cắt xẻ táo bạo, cô ưu tiên những thiết kế đơn giản, thanh lịch với tông màu nhẹ nhàng. Đặc biệt, từ khi làm mẹ, người ta thấy một Hải My đằm thắm hơn. Cô thường chọn những trang phục rộng rãi, thoải mái.

Tuy nhiên, mới đây nhất, bà xã Đoàn Văn Hậu lại khiến dân mạng "dậy sóng" khi liên tục biến hóa với hai phong cách hoàn toàn khác biệt, chứng minh phong độ nhan sắc không hề sụt giảm. Trong bức ảnh chia sẻ lúc nửa đêm qua, Hải My gây ấn tượng với chiếc áo hai dây phối ren và lụa màu kem cực kỳ sang chảnh. Cô khéo léo phối cùng quần jeans trắng. Bộ đồ này vừa khoe được nét quyến rũ "ngầm", vừa giữ được vẻ thanh lịch của một người phụ nữ hiện đại. Ngay sau đó, cô lại "F5" bản thân với bộ đồ cực kỳ năng động với áo thun kẻ ngang lệch vai và chân váy denim đen. Cách phối đồ này không chỉ giúp cô khoe chân dài mà còn mang lại cảm giác cực kỳ gần gũi, trẻ trung.

Phong cách mới gây chú ý của Doãn Hải My

Cô nàng diện đồ trẻ trung hơn

Có thể thấy, Doãn Hải My rất biết cách làm mới mình. Dù là đời thường giản dị, cô vẫn giữ được gu thẩm mỹ ổn định. Sự thay đổi từ một cô gái trẻ trung sang một người vợ cho thấy sự trưởng thành. Sau khi con trai lớn, cô lại thoải mái diện đồ có phần sexy để tạo sự tươi mới, trẻ trung cho chính mình.

Trước đó Doãn Hải My sau khi cưới diện đồ thanh lịch

Cô nàng ưu tiên bộ đồ đơn giản