Doãn Hải My vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Nhật Bản trên trang Instagram cá nhân. Trong bài đăng, nàng WAGs đình đám lựa chọn địa điểm có thể ngắm núi Phú Sĩ làm bối cảnh chụp ảnh. Kèm theo những khung hình, cô viết ngắn gọn: "Fuji state of mind".

Trong ảnh, Doãn Hải My diện chiếc áo khoác chần bông màu trắng kem, kết hợp cùng trang phục sáng màu bên trong và chiếc túi đeo vai tối giản. Không cần trang điểm hay tạo kiểu quá cầu kỳ, người đẹp vẫn ghi điểm nhờ làn da sáng, đường nét thanh tú và nụ cười tươi tắn. Mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm nổi bật vẻ nữ tính, dịu dàng vốn có.

Phía sau Doãn Hải My là khung cảnh hồ nước rộng, đàn thiên nga và những chú vịt đang bơi gần bờ. Xa xa, núi Phú Sĩ hiện lên với phần đỉnh phủ tuyết trắng, tạo nên khung hình đậm chất mùa thu đông Nhật Bản. Sự kết hợp giữa gam màu trắng của trang phục, sắc xanh của mặt hồ và nền trời dịu nhẹ khiến tổng thể bức ảnh mang cảm giác bình yên, lãng mạn.

Đáng chú ý, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người theo dõi. Sau khoảng 23 giờ, loạt ảnh đã thu hút hơn 16.000 lượt thích. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của Doãn Hải My, đồng thời chú ý đến chiếc áo khoác và cách phối đồ thanh lịch của cô.

Thời gian qua, Doãn Hải My thường nhận được sự chú ý mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường. Không theo đuổi phong cách quá phô trương, cô thường ưu tiên những trang phục có phom dáng thanh lịch, màu sắc nhẹ nhàng và cách phối đồ tinh tế. Hình ảnh mới tại Nhật Bản tiếp tục cho thấy gu thời trang nữ tính, tối giản nhưng vẫn cuốn hút của bà xã Đoàn Văn Hậu.

Không chỉ được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, Doãn Hải My còn là một trong những nàng WAGs nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, từ những khoảnh khắc đời thường đến các chuyến du lịch, cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài dịu dàng và thần thái tự nhiên.