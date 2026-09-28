Ngay sau khi trở về từ chuyến du lịch Nhật Bản, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My tiếp tục có chuyến đổi gió tại một khu nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa.

Văn Hậu hào hứng chia sẻ loạt khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình. Văn Hậu xuất hiện trong trang phục đi biển thoải mái, dành phần lớn thời gian để chơi đùa cùng con trai – từ việc bế con dạo bước trên bãi cát, nằm trêu đùa bé trên cỏ cho đến những giây phút thư thái di chuyển bằng xe điện nội khu. Loạt khoảnh khắc cùng hé lộ body săn chắc của hậu vệ sinh năm 1999.

Văn Hậu tận hưởng chuyến đi nghỉ ngơi bên gia đình

Trong khi đó, nàng WAG Doãn Hải My khoe vóc dáng nuột nà khi diện bikini trên biển. Mẹ một con dù tất bật chăm sóc gia đình và đi học vẫn có thời gian làm đẹp và lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh.

Tần suất xuất hiện liên tục của các kỳ nghỉ gần đây cho thấy gia đình nhỏ đang ưu tiên dành trọn thời gian bên nhau sau những lịch trình bận rộn. Sau chuyến du lịch, Văn Hậu sẽ phải trở lại CLB để chuẩn bị cho V.League trở tranh trở lại sau khi hết quãng nghỉ FIFA Days tháng 9, 10.