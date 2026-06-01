Kể từ sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu ngày càng nhuận sắc và mặn mà hơn. Khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trong những bộ ảnh lung linh trên mạng, nhan sắc đời thường của người đẹp sinh năm 2001 qua ống kính camera thường mới đây lại mang một sức hút hoàn toàn khác biệt.

Trong khoảnh khắc dạo phố giản dị được ghi lại, bà xã Đoàn Văn Hậu diện một chiếc áo sơ mi basic kết hợp cùng quần short ngắn năng động. Trang phục tuy đơn giản nhưng lại vô tình trở thành "vũ khí" lợi hại giúp cô tôn lên triệt để lợi thế hình thể. Điểm khiến người hâm mộ không thể rời mắt chính là đôi chân dài và không chút tì vết của bà xã Văn Hậu.

Đôi chân dài của Doãn Hải My gây sốt

Visual xinh đẹp của Doãn Hải My

Dù chỉ mang giày bệt và dạo bước trên vỉa hè, Doãn Hải My vẫn nổi bật giữa không gian xanh nhờ vóc dáng cân đối cùng đôi chân thon dài. Nhiều khán giả nhận xét, vẻ ngoài đời thường tự nhiên, rạng rỡ cùng phong thái thanh lịch của người đẹp Hà thành khiến cô trông cuốn hút và gần gũi hơn cả những bức ảnh được đầu tư góc chụp, chỉnh sửa kỹ lưỡng trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Doãn Hải My còn ghi điểm bởi phong cách làm mẹ vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế. Dù bận rộn vun vén cho tổ ấm nhỏ, nàng WAG luôn biết cách duy trì năng lượng tích cực, rạng rỡ và xuất hiện chỉn chu để làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho ông xã trên con đường sự nghiệp.

Tối 31.5, Doãn Hải My gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ, hạnh phúc bên Văn Hậu trong ngày CLB CAHN chính thức nâng cúp vô địch V.League 2025/25. Visual đời thường xinh đẹp, ngọt ngào của tiểu thư Hà thành lập tức nhận về nhiều lời khen, còn được khen xinh hơn ảnh trên mạng.

Nhan sắc đời thực của Doãn Hải My trong ngày Văn Hậu cùng CAHN vô địch V.League 2025/26. Ảnh: IGNV

Sở hữu nhan sắc nổi bật ngay cả qua những khung hình đời thường cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, Doãn Hải My tiếp tục nhận được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo công chúng, khẳng định sức hút của một trong những nàng WAGs được chú ý nhất hiện nay.