Mấy năm trở lại đây, nàng WAG Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam và là bà xã của cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu - luôn duy trì sức hút hàng đầu dàn WAGs Việt và là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá.

Không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc ngọt ngào, cô còn ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng và có phần kín đáo, nhất là sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng. Hình ảnh nàng tiểu thư Hà thành dịu dàng trong những bộ váy dài thướt tha, trang phục dạo phố kín đáo hay váy cưới lộng lẫy đã in sâu vào tâm trí khán giả.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người hâm mộ bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của Doãn Hải My. Không còn là nàng thơ ngọt ngào ngày nào, bà xã Đoàn Văn Hậu của hiện tại ngày càng tự tin khoe vẻ ngoài quyến rũ và gợi cảm hơn. Điều này được thể hiện rõ qua những bộ trang phục mà cô lựa chọn, đặc biệt là những item giúp khoe khéo vòng một.

Một ví dụ điển hình cho sự thay đổi này là bức ảnh chụp Doãn Hải My trong một chiếc váy ngắn hồng có họa tiết hoa văn dịu dàng, phần eo được thắt gọn, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Cô nàng kết hợp với kính râm đen và búi tóc cao, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và năng động.

Mặc dù bộ trang phục vẫn mang nét nữ tính, nhưng việc để lộ đôi chân dài và vòng một đầy đặn đã cho thấy một bước tiến mới của cô nàng trong việc thử sức với những phong cách thời trang táo bạo hơn.

Diện váy tiểu thư nhưng Doãn Hải My vẫn biết cách khiến mình trông sexy, gợi cảm hơn hẳn

Doãn Hải My thay đổi đa dạng phong cách tạo nên sức hút mới

Visual cực phẩm của bà xã Văn Hậu

Sự lột xác của Doãn Hải My cũng được thể hiện qua những bức ảnh cô tung ra thời gian gần đây. Nàng WAG tạo dáng nháy mắt tinh nghịch trước ống kính, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be bên ngoài một chiếc áo tank top màu nâu sẫm, khoe khéo vòng một cuốn hút.

Bà xã Văn Hậu cũng không ngại diện những chiếc áo ôm sát với thiết kế cổ chữ V hay áo trễ vai khoe xương quai xanh quyến rũ. Sự thay đổi này thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận của người hâm mộ. Nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng và sự gợi cảm cuốn hút của cô.

Doãn Hải My chăm chỉ diện các thiết kế sexy gây chú ý

Sự thay đổi của Doãn Hải My không chỉ nằm ở trang phục mà còn nằm ở sự tự tin và thần thái quyến rũ mà cô nàng thể hiện trong mỗi bức ảnh. Cô không ngần ngại khoe những đường cong cơ thể, những góc nhìn táo bạo hơn, tạo nên một hình ảnh mới trong mắt khán giả.

Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra bất ngờ và thích thú trước sự thay đổi này của Doãn Hải My. Họ cho rằng, sự lột xác này đã giúp cô trở nên tự tin, cá tính và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, cũng có một số người bày tỏ sự tiếc nuối khi Doãn Hải My vốn gắn với hình ảnh thanh lịch, dịu dàng.

Dù có nhận được những ý kiến trái chiều, Doãn Hải My vẫn không ngần ngại theo đuổi phong cách thời trang mà cô yêu thích. Cô cho thấy sự lột xác của bản thân không chỉ là việc thay đổi trang phục mà còn là sự khẳng định về phong cách và sự tự tin của chính mình.