Đoàn Di Băng "biến mất"

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ, chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng hai đồng phạm để điều tra hành vi sản xuất và buôn bán kem chống nắng giả.

Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên làm Phó Tổng giám đốc (nhưng thực tế là chủ sở hữu) đã hợp tác sản xuất sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP.HCM, do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu.

Dù cơ quan điều tra chưa đề cập đến vai trò của Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy) trong vụ án, nhưng cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận. Sáng 6/11, ngay sau khi thông tin chồng bị bắt lan truyền, trang Facebook cá nhân Đoàn Di Băng đã biến mất, trong khi kênh TikTok hơn 1,7 triệu người theo dõi của cô cũng bị khóa phần bình luận.

Fanpage Đoàn Di Băng với hơn 1,9 triệu người theo dõi đã biến mất từ sáng ngày 6/1. (Ảnh chụp màn hình)

Kênh TikTok của Đoàn Di Băng hiện cũng đã khoá bình luận.

Trước khi vướng vào bê bối, vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ nổi tiếng là “đại gia mạng xã hội” với cuộc sống xa hoa, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về biệt thự tiền tỷ, đồ hiệu và đặc biệt là bộ sưu tập siêu xe hàng trăm tỷ đồng.

Trong giới chơi xe, cái tên Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng được biết đến như những tay chơi sành điệu, sở hữu nhiều mẫu xe sang hiếm gặp tại Việt Nam. Siêu xe đầu tiên của họ là McLaren 720S Spider, mua năm 2020 với giá lăn bánh khoảng 20 tỷ đồng. Không lâu sau đó, doanh nhân Quốc Vũ tiếp tục bổ sung Lamborghini Huracan LP 610-4 trị giá khoảng 22 tỷ đồng, mẫu xe đã ngừng sản xuất.

Đoàn Di Băng từng chia sẻ rằng chiếc Porsche Taycan bạc được mua với giá 7,7 tỷ đồng.

Lamborghini Urus Performance vàng có giá khởi điểm từ 16,5 tỷ đồng tại Việt Nam. Nhưng chồng nữ ca sĩ từng cho biết số tiền thực tế mình phải bỏ ra lên tới 21,5 tỷ đồng.

Bộ sưu tập tiếp tục mở rộng với Mercedes-AMG G63 Edition 1 độ Brabus G800 gần 16 tỷ đồng, Lamborghini Urus Performante khoảng 22 tỷ đồng, cùng các mẫu xe điện đắt đỏ như Porsche Taycan Mansory trị giá hơn 7 tỷ đồng và Mercedes-Benz EQS 580 4Matic khoảng 6 tỷ đồng. Đầu năm 2024, vợ chồng này còn được cho là đã đặt mua Bentley Bentayga EWB V8 trị giá 20 tỷ đồng.

Garage của vợ chồng Đoàn Di Băng từng là “bảo tàng” siêu xe với tổng giá trị ước tính hơn 200 tỷ đồng, quy tụ những mẫu xe đắt đỏ như Rolls-Royce Cullinan, Porsche Panamera và nhiều chiếc sơn màu độc quyền.