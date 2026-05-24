4 chữ "CTCT" bí ẩn từ điện thoại con khiến bà mẹ Hà Nội run sợ: Nghe phụ huynh khác giải thích mà thở phào!

Một bà mẹ Hà Nội mới đây đăng đàn hỏi trong tâm trạng hoang mang. Lý do là 1 lần, chị nhìn lướt qua điện thoại con gái, thấy con rất nhiều lần dùng cụm viết tắt "ctct". Chị băn khoăn liệu đây có phải là một lời cầu cứu không? "Cứu tao, cứu tao" hay "chia tay chia tay" các bố mẹ nhỉ? Em lo quá mà nói ra sợ con nghĩ mình xâm phạm quyền riêng tư", chị nói.

Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng đang khiến nhiều phụ huynh bật cười vì quá… giống mình. Người mẹ khác kể rằng khi vô tình đọc được đoạn chat của con với bạn, chị thấy cụm từ “ctct” xuất hiện liên tục. Thậm chí còn những cụm như "jvtr" khiến chị đứng hình.

"Đọc xong tự nhiên thấy hoang mang thật sự. Trẻ con giờ nhắn tin như mật mã", chị viết.

Vậy "CTCT" rốt cuộc là gì?

Thế nhưng, ngay dưới bài đăng, hàng trăm phụ huynh khác nhanh chóng "khai sáng": “CTCT” đơn giản chỉ là… "các thứ các thứ". Một người để lại bình luận hài hước: “Chị đừng lo quá, đám trẻ con giờ viết tắt mọi thứ. Có khi mình đọc còn tưởng án mạng”.

Không chỉ "ctct", phần bình luận nhanh chóng biến thành một "từ điển Gen Z" thu nhỏ với vô số cụm từ khiến nhiều cha mẹ “đứng hình”.

Có phụ huynh chia sẻ mình từng tưởng “CĐVL” là một câu nói tục nào đó, nhưng hóa ra con giải thích là "công đức vô lượng". Một người khác nghe con nói "gãy vai" mà tưởng bị tai nạn, cuối cùng mới biết chỉ là cách nói diễn tả cảm xúc "quá đỉnh", "quá cuốn".

Nhiều cụm từ khác cũng khiến cộng đồng mạng bật cười vì độ sáng tạo:

“dl” là “dừng lại”, nghĩa là chia tay

“mm” là “mập mờ”

“khót” là “khóc”

“jvtr” là “gì vậy trời”

“lmk” lại là tiếng Anh “let me know”

Một phụ huynh thú nhận: "Con nhà em giờ nhắn tin trộn cả tiếng Việt, tiếng Anh, viết tắt lung tung. Đọc xong em ngơ nguyên buổi".

Đáng chú ý, nhiều bình luận cho thấy khoảng cách thế hệ đang ngày càng rõ rệt trong giao tiếp số. Không ít cha mẹ cảm thấy mình như người ngoài hành tinh khi cố bước vào thế giới ngôn ngữ của con.

Một số phụ huynh khác thì chọn cách hài hước hơn để "sống chung với teencode". Có người còn đề nghị nên có hẳn "từ điển dành cho phụ huynh có con tuổi teen".

Đặc biệt, những câu "code tình yêu" của Gen Z càng khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Chẳng hạn:

“Ôi mất rìu” nghĩa là “yêu mất rồi”

“Trong lành có ong” là “trong lòng có anh”

“Đường dễ thô” thực chất là “đồ dễ thương”

“Rối anh nhờ” nghĩa là “nhớ anh rồi”

Một tài khoản bình luận: "Đọc xong thấy tiếng Việt đúng là vô tận. Nhưng công nhận không theo kịp đám trẻ con thật".

Phía sau những tiếng cười, nhiều người cho rằng đây cũng là dấu hiệu cho thấy phụ huynh cần chủ động bước vào thế giới của con nhiều hơn, thay vì chỉ nhìn teencode như điều khó hiểu hay tiêu cực.

Chuyên gia tâm lý học đường từng nhận định, ngôn ngữ tuổi teen thực chất là một cách thể hiện bản sắc nhóm, nhu cầu kết nối và sáng tạo của giới trẻ. Mỗi thế hệ đều từng có "mật mã riêng" của mình, chỉ khác là thời đại mạng xã hội khiến chúng lan truyền nhanh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng là cảm giác mình dần không hiểu con đang nghĩ gì, nói gì, sống trong thế giới nào.

Có lẽ vì thế mà bài đăng về "CTCT" lại được chia sẻ nhiều đến vậy. Không chỉ vì nó hài hước, mà còn vì quá nhiều cha mẹ nhìn thấy chính mình trong đó: vừa thương con, vừa muốn gần con hơn, nhưng đôi khi lại loay hoay giữa một ma trận ngôn ngữ hoàn toàn mới.