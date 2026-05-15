Ngày hôm qua (14/5), các trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 27 giây ghi lại diễn biến gây tranh cãi trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó các hàng rào chắn trên khu phố đi bộ đã được thiết lập, nhưng hai mẹ con chạy xe điện đồ chơi vẫn cố tình đẩy rào chắn để đi vào bên trong. Hành vi của cả hai cũng như những diễn biến xung quanh clip khiến người xem không khỏi bức xúc, lo ngại về vấn đề mất trật tự an ninh.

Hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Đến hôm nay (15/5), thông tin trên Dân Việt, lãnh đạo Công ty Dịch vụ Bảo vệ 19/8 - đơn vị phụ trách đảm bảo an ninh quanh hồ, cho biết nhiều clip đang lan truyền thực chất là những vụ việc xảy ra từ nhiều tháng trước.

Theo lời vị đại diện đơn vị này, thời điểm đó, nhiều trường hợp cố tình đưa xe điện vào phố đi bộ để kinh doanh trái phép, thậm chí kéo theo phụ nữ và trẻ em nhằm gây áp lực khi bị kiểm tra. Một số đối tượng còn có hành vi chống đối, giằng co, xúc phạm lực lượng chức năng hoặc đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội.

Lực lượng an ninh được phép kiểm tra, tạm giữ xe điện, hàng rong và các phương tiện vi phạm để bàn giao cho công an xử lý. Lãnh đạo Công ty Bảo vệ 19/8 khẳng định hiện nay tình trạng xe điện hoạt động công khai trong phố đi bộ cơ bản đã được kiểm soát, diện mạo khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng có nhiều chuyển biến tích cực.