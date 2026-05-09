Đoạn camera trong thang máy được đăng lên mạng giữa đêm khiến nhiều phụ huynh thót tim

Trẻ con thật sự có thể nghĩ ra đủ mọi trò nghịch mà người lớn không kịp tưởng tượng tới và điều đáng sợ nhất là nhiều tình huống nguy hiểm chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, đúng lúc không có ai ở bên cạnh.

Mới đây, đoạn camera trong thang máy tại Trung Quốc ghi lại hành động một bé trai nghịch cửa thang máy đã khiến nhiều phụ huynh thót tim. Không ít người thừa nhận: “Đảm bảo sau vụ này thằng bé nhớ tới già luôn”.

Theo đoạn camera an ninh được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 16h30 chiều ngày 5/5 vừa qua. Một bé trai khoảng 5-7 tuổi mặc áo vàng bước vào cabin thang máy một mình. Vài giây sau, cậu bé lấy ra một thanh dài giống gậy nhựa hoặc thanh kim loại nhỏ rồi cố tình đưa một nửa ra ngoài, chèn khe cửa thang máy, sau đó khi cửa đóng lại, cậu bé bấm nút tầng trên. Hành động tưởng như “cho vui” ấy ngay lập tức dẫn tới tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Hành động nghịch ngợm của cậu bé

Thanh nhựa bị kéo lên theo thang máy khiến cậu bé theo quán tính bị kéo mạnh theo chuyển động của thang. Cú giật bất ngờ khiến bé đập người vào cửa rồi ngã xuống sàn. Sau đó, thang máy không hoạt động nữa, cậu bé cố cạy khe cửa thang máy để thoát ra ngoài nhưng bất thành.

Sau vài lần loay hoay không được, cậu bắt đầu cuống cuồng chạy tới bảng điều khiển, bấm liên tục các nút trong cabin, kể cả nút chuông báo động màu đỏ để cầu cứu. Video kết thúc khi cậu bé vẫn mắc kẹt bên trong thang máy với tâm trạng hoảng sợ.

Cú giật bất ngờ khiến bé đập người vào cửa rồi ngã xuống sàn

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền khiến nhiều phụ huynh hoảng hốt. Không ít người nói rằng đây là kiểu tai nạn mà người lớn thường nghĩ “không đến mức nghiêm trọng đâu”, cho tới khi tận mắt thấy hậu quả chỉ xảy ra trong vài giây bất cẩn. Nhiều cư dân mạng cũng để lại hàng loạt bình luận vừa lo vừa sợ thay cho gia đình cậu bé.

- Xem tới đoạn bé bị kéo mạnh lên mà tim mình rớt luôn. Trẻ con thật sự không ý thức được mấy trò này nguy hiểm tới mức nào đâu, tụi nhỏ chỉ nghĩ là nghịch cho vui thôi. May mà không sao.

- Nhiều người cứ bảo “trẻ con biết gì đâu”, nhưng thật ra chính vì không biết nên càng nguy hiểm. Chỉ cần vài phút người lớn không để ý là đủ xảy ra chuyện rồi.

- Đảm bảo sau vụ này cậu bé nhớ tới già luôn. Có những bài học phải trả bằng một phen sợ xanh mặt mới nhớ được.

- Nhà mình có con trai đúng kiểu tăng động như này nên xem clip mà nổi da gà. Từ giờ chắc phải dạy kỹ lại chuyện đi thang máy mới được.

- Nhiều phụ huynh cứ nghĩ thang máy an toàn tuyệt đối nên cho con tự đi một mình. Nhưng thật ra đây là nơi có rất nhiều nguy cơ nếu trẻ nghịch dại hoặc xử lý sai tình huống.

- Cái đáng sợ nhất là lúc bé hoảng loạn rồi bắt đầu cạy cửa bằng tay. Người lớn nhiều khi còn không biết xử lý thế nào chứ đừng nói trẻ con.

(Video bé trai nghịch cửa thang máy)

Những tình huống như vậy là lời nhắc rất rõ ràng rằng trẻ nhỏ không hề “không biết gì” như người lớn vẫn nghĩ. Với các bé, nút bấm, khe cửa hay chuyển động của thang máy đôi khi chỉ giống một món đồ chơi tò mò cần khám phá. Nhưng chỉ một hành động sai cũng có thể dẫn tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Vì vậy, việc dạy trẻ sử dụng thang máy an toàn cần được xem là một kỹ năng bắt buộc từ sớm, thay vì chỉ nhắc qua loa vài câu.

Không để trẻ nhỏ tự đi thang máy một mình quá sớm

Dù thang máy có camera hay bảo vệ, trẻ nhỏ vẫn rất dễ hoảng loạn khi gặp sự cố. Với những bé hiếu động, việc ở một mình trong không gian kín còn dễ khiến các bé tò mò nghịch ngợm hơn bình thường.

Dạy trẻ tuyệt đối không chạm vào khe cửa hoặc dùng vật cứng chèn cửa

Đây là điều cực kỳ quan trọng. Nhiều tai nạn thang máy xảy ra chỉ vì trẻ tò mò dùng tay, chân hoặc vật dụng đưa vào khe cửa khi thang đang hoạt động. Phụ huynh cần giải thích rõ mức độ nguy hiểm thay vì chỉ quát “không được nghịch”.

Hướng dẫn trẻ kỹ năng xử lý khi bị kẹt thang máy

Trẻ cần biết rằng khi gặp sự cố, việc đầu tiên là đứng yên, giữ bình tĩnh và bấm chuông cứu hộ hoặc gọi điện cho người lớn, tuyệt đối không cố cạy cửa hay tự trèo ra ngoài.

Đừng chủ quan với những trò nghịch “trẻ con thôi mà”

Rất nhiều tai nạn bắt đầu từ suy nghĩ “nó còn bé biết gì đâu”. Nhưng thực tế, trẻ càng nhỏ càng tò mò và thích thử những điều mới lạ. Điều quan trọng nhất không phải là đợi xảy ra chuyện mới sợ, mà là dạy con hiểu nguy hiểm trước khi tai nạn xuất hiện.