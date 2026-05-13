Đoạn camera bé trai "ăn no ngủ trước" ở lớp mầm non được đăng lên mạng, người khen đáng yêu, người soi ra chi tiết đáng lo

Mới đây, một đoạn video từ camera của một lớp mầm non đang được chia sẻ trên mạng xã hội trong giờ ngủ trưa khiến nhiều người xem ban đầu chỉ thấy quá đáng yêu. Cô giáo đang tất bật trải gối lên những chiếc giường xếp, còn các bé nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi thành hàng sát tường chờ đến lượt vào chỗ ngủ.

Giữa lúc cả lớp vẫn đang ngồi đợi, một cậu bé bỗng đứng dậy, lững thững đi về phía dãy giường đã chuẩn bị sẵn rồi chọn ngay một chỗ ở giữa để nằm xuống. Dáng vẻ bình thản, tự nhiên của cậu bé khiến dân mạng bật cười vì đúng kiểu: “Ăn no xong là ngủ trước, chuyện còn lại tính sau”.

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral bởi sự dễ thương rất đúng với trẻ con. Không khó để nhiều người nhìn thấy chính con mình trong đó, cứ thấy gối chăn là tự động muốn nằm xuống, chẳng cần chờ cô nhắc. Thậm chí nhiều bình luận còn đùa rằng cậu bé có “tư duy người trưởng thành”, biết tranh thủ chọn chỗ đẹp ngủ trước khi các bạn khác vào.

Tuy nhiên, càng xem kỹ, nhiều phụ huynh lại bắt đầu chú ý đến một chi tiết khác trong video là những chiếc giường ngủ của các bé được kê khá cao so với mặt đất. Phần bình luận nhanh chóng xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều.

Có người kể con mình từng ngủ lăn từ trên giường xuống đất mà người lớn không hề biết. Có phụ huynh nhìn chiếc giường mà “thót tim”, lo trẻ ngủ say trở mình dễ ngã úp mặt xuống nền gạch. Một số người còn cho rằng kiểu giường này nhìn giống bàn ngồi hơn là giường ngủ dành cho trẻ nhỏ.

“Trường con mình dùng giường rất thấp, gần sát đất để bé có lăn cũng không sao. Nhìn giường này cao quá thấy hơi sợ”, một tài khoản bình luận.

Một người khác chia sẻ: “Trẻ con ngủ trưa thường rất say, nhiều bé còn xoay ngang xoay dọc đủ kiểu. Chỉ cần trở mình mạnh là có thể ngã xuống rồi”.

Cũng có ý kiến cho rằng video chỉ ghi lại một góc nhỏ, chưa thể kết luận mọi thứ có thực sự nguy hiểm hay không. Nhiều trường học hiện nay dùng giường xếp cao để tiện vệ sinh, tránh ẩm thấp hoặc giúp giáo viên dễ quan sát. Tuy nhiên, phần lớn phụ huynh vẫn đồng tình rằng với trẻ mầm non, yếu tố an toàn luôn là điều khiến người lớn chú ýnhất.

Bởi ở độ tuổi này, các bé gần như chưa ý thức được nguy hiểm khi ngủ. Có bé ngủ ngoan, nhưng cũng có bé lăn lộn khắp giường, thậm chí đang ngủ còn ngồi bật dậy hoặc xoay người liên tục. Thay vì chỉ nhìn mọi thứ theo hướng “quá lo xa”, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động quan sát và trao đổi nhẹ nhàng với nhà trường về các điều kiện sinh hoạt của con ở lớp.

Chẳng hạn như chiều cao giường ngủ có phù hợp với độ tuổi không, xung quanh có đệm mềm hay khoảng chống va chạm không, giáo viên quản lý giờ ngủ thế nào, số lượng cô trông trẻ trong giờ ngủ trưa có đủ không… Đây đều là những chi tiết rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của trẻ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, trẻ con ở tuổi này thường hiếu động và khó đoán hơn người lớn nghĩ rất nhiều. Có những bé vừa nằm xuống vài phút đã ngủ say, nhưng cũng có bé tranh thủ giờ ngủ để nghịch ngợm, leo trèo hoặc đổi chỗ liên tục. Vì vậy, ngoài cơ sở vật chất, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan sát sát sao của giáo viên trong lớp.

Không ít phụ huynh sau khi xem clip còn nói vui rằng: “Nhìn thì tưởng clip chữa lành, ai ngờ xem xong tự nhiên bật chế độ phụ huynh online”. Bởi đúng là từ khi có con, rất nhiều người bắt đầu nhạy cảm với mọi chi tiết liên quan đến trẻ nhỏ. Một góc bàn nhọn, một chiếc ghế hơi cao hay một cái giường ngủ cũng đủ khiến phụ huynh phải để ý.