Đóa hoa độc lạ của showbiz: Từ "quái vật" khiến 1500 người ôm hận đến nữ chính không ai có thể thay thế

Không sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn, cũng chẳng xây dựng hình ảnh qua những vai diễn an toàn, Kim Da Mi chọn bước đi lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt giữa dòng chảy công nghiệp giải trí. Từ cô gái siêu năng lực trong The Witch, nữ sinh lập dị của Itaewon Class đến chuyên gia tâm lý sắc lạnh trong Nine Puzzles, mỗi vai diễn của Kim Da Mi đều là một mảnh ghép cá tính, khác biệt và không trùng lặp.

Không chạy đua hình ảnh, Kim Da Mi tự khắc họa bản sắc riêng

Ở một nền công nghiệp nơi ngoại hình thường được xem như tấm vé đầu tiên để bước vào thế giới màn bạc, Kim Da Mi là một trường hợp đặc biệt. Không bước ra từ các công ty đào tạo diễn viên bài bản hay những cuộc thi nhan sắc thường thấy ở showbiz Hàn, cô nàng gần như là một kẻ lạ mặt khi xuất hiện lần đầu trong phim ngắn 2017 Project With The Same Name. Nhưng bước ngoặt thật sự đến vào năm 2018, khi Kim Da Mi vượt qua hơn 1.500 ứng viên để giành được vai chính trong The Witch: Part 1. The Subversion – bộ phim hành động, kinh dị mà sau này trở thành một cột mốc trong điện ảnh Hàn. Vào vai Ja Yoon – một cô gái mang siêu năng lực bị truy sát, Kim Da Mi khiến khán giả và giới phê bình sửng sốt với diễn xuất ấn tượng: vừa mỏng manh, vừa bùng nổ, vừa khiến người ta thương xót lại vừa rợn người. Diễn xuất không màu mè, ánh mắt đầy nội lực và khả năng kiểm soát tiết chế cảm xúc biến Ja Yoon thành một nhân vật ám ảnh – và màn ra mắt ấy lập tức đưa tên tuổi Kim Da Mi vào hàng "phát hiện của năm".

Cô thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Rồng Xanh, Baeksang và gần như thống trị mọi hạng mục tân binh trong năm – một kỷ lục hiếm gặp với một gương mặt hoàn toàn mới, không tên tuổi, không công ty lớn đứng sau. Nhưng điều khiến người ta nhớ đến Kim Da Mi không chỉ là giải thưởng, mà là cách cô xuất hiện như thể đã sống cùng nhân vật từ trước đó rất lâu. Không ai nghĩ một diễn viên chưa qua đào tạo chuyên nghiệp lại có thể thể hiện một vai diễn nặng về tâm lý và thể lực đến vậy – nhưng Kim Da Mi làm được, và còn làm quá tốt.

Kể từ đó, Kim Da Mi không đóng quá nhiều phim. Cô không vội vã nhận vai để duy trì độ hot, cũng chẳng xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay mạng xã hội. Mỗi dự án đều được cô lựa chọn kỹ lưỡng – và thường là những vai khó, gai góc, không chiều lòng khán giả. Cô từng nói mình không thích những nhân vật hoàn hảo, vì “người thật không như vậy”. Với Kim Da Mi, diễn xuất là sự dấn thân, không phải sự tô vẽ. Cô không đóng vai để làm đẹp bản thân, mà để cho nhân vật sống một cách trọn vẹn nhất – dù có thể không dễ xem, không dễ thương, và thậm chí không dễ chịu. Không nhiều diễn viên trẻ chọn con đường gai góc và tĩnh lặng như vậy, nhưng Kim Da Mi lại đi theo hướng đó một cách dứt khoát, để rồi chính bản sắc ấy lại trở thành điều khiến cô không thể thay thế.

Hành trình chọn vai khác lạ, khó nhằn nhưng sắc sảo

Kim Da Mi không phải kiểu diễn viên chỉ gây ấn tượng bằng cá tính riêng ngoài đời. Cô là dạng hiếm hoi trong thế hệ mình – người luôn sống hết mình với nhân vật, xem mỗi vai diễn như một lần thử thách bản thân đến tận cùng. Với Kim Da Mi, diễn xuất không phải để chiều lòng khán giả, mà là hành trình khám phá những số phận phức tạp, những lớp cảm xúc không dễ nắm bắt. Và đặc biệt, cô chưa từng chọn con đường dễ đi.

Năm 2018, Kim Da Mi bước vào địa hạt điện ảnh với The Witch: Part 1. The Subversion, một bộ phim hành động – kinh dị mà cô đóng vai chính chỉ sau khi vượt qua hơn 1.500 thí sinh trong vòng tuyển chọn. Vào vai Ja Yoon – cô gái có vẻ ngoài hiền lành, trong sáng nhưng ẩn chứa một thân thế ghê gớm và năng lực siêu nhiên có thể hủy diệt mọi thứ – Kim Da Mi buộc phải xoay chuyển cảm xúc liên tục giữa ngây thơ, sợ hãi, và sau đó là máu lạnh đến rùng mình. Sự chuyển biến ấy không nằm ở lời thoại hay hành động kịch tính mà nằm ở ánh mắt: từ bối rối đến sắc lạnh, từ tổn thương đến tàn nhẫn. Chính sự lạnh lẽo được kiểm soát ấy khiến nhân vật Ja Yoon không bị chìm trong mô-típ siêu năng lực vốn đã quen thuộc với khán giả, mà trở thành hình tượng ám ảnh riêng. Bộ phim thành công vang dội, thu về hơn 24 triệu USD toàn cầu, đồng thời giúp Kim Da Mi gần như “quét sạch” tất cả các giải tân binh điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc trong năm.

Tiếp nối cú hích điện ảnh, Kim Da Mi chuyển sang truyền hình với Itaewon Class (2020) – một trong những drama ăn khách nhất thời điểm đó. Trong vai Jo Yi Seo – nữ sinh thiên tài với rối loạn nhân cách chống đối xã hội, Kim Da Mi một lần nữa thể hiện năng lực kiểm soát cảm xúc khó lường. Yi Seo không dễ thương, không tử tế kiểu truyền thống, thậm chí nhiều lần khiến người xem khó chịu vì quá ích kỷ và thẳng thắn. Nhưng Kim Da Mi đã giữ cho nhân vật này một lớp “người” – là đứa trẻ không biết cách yêu thương, chỉ biết thể hiện tình cảm bằng việc bảo vệ, kiểm soát hay đôi khi là phá hoại. Không cần gồng mình lấy nước mắt, cô để nhân vật tự phơi bày nỗi cô đơn bằng ánh mắt lạnh băng sau lớp trang điểm nổi loạn. Chính diễn xuất sắc sảo ấy khiến Jo Yi Seo trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất trong năm, góp phần đưa Itaewon Class vượt mốc rating 16.5% – một con số ấn tượng trên đài cáp.

Sau vai diễn đầy gai góc, Kim Da Mi bất ngờ chuyển mình với Our Beloved Summer (2021–2022) – một melodrama nhẹ nhàng nhưng chất chứa tổn thương. Nhân vật Yeon Soo của cô không còn là người cá tính nổi loạn, mà là một cô gái trưởng thành mang trong mình nỗi cô đơn trầm mặc. Cách Kim Da Mi diễn Yeon Soo không nằm ở cao trào cảm xúc mà nằm trong từng ánh nhìn, cách cô nói những câu đơn giản như thể đang nuốt vào một nỗi buồn sâu hơn lời thoại. Bộ phim thành công trên cả kênh SBS và Netflix, được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt và lọt top trending ở nhiều nước. Vai diễn Yeon Soo còn mang về cho Kim Da Mi đề cử Nữ chính xuất sắc tại Baeksang lần thứ 58 – một sự ghi nhận rõ ràng cho diễn xuất đầy cảm xúc.

Nine Puzzles và sự trở lại đầy ám ảnh của Kim Da Mi

Sau ba năm vắng bóng, Kim Da Mi trở lại màn ảnh nhỏ với Nine Puzzles (2025), hóa thân thành Yoon I Na – một chuyên gia phân tích hành vi tội phạm mang trong mình ký ức đau thương từ vụ án sát hại người thân thời thơ ấu. Đây là một vai diễn không dễ dàng, bởi Yoon I Na không phải kiểu nữ chính bộc lộ cảm xúc qua những khoảnh khắc cao trào hay nước mắt. Thay vào đó, cô là một nhân vật sống động với những tầng cảm xúc phức tạp: vừa mạnh mẽ, sắc sảo trong công việc, vừa bị giằng xé bởi những vết sẹo tâm lý chưa bao giờ lành.

Kim Da Mi mang đến một Yoon I Na đầy chân thực. Cô thể hiện nhân vật bằng sự kết hợp tinh tế giữa lời nói sắc bén, ánh mắt đầy chiều sâu và những khoảnh khắc bộc phát cảm xúc đúng lúc. Khi Yoon I Na đối mặt với hiện trường vụ án, ánh mắt cô không chỉ nghi hoặc mà còn phảng phất sự ám ảnh, như thể quá khứ đang sống lại trong từng cái nhìn. Những cuộc đối thoại với đồng đội được Kim Da Mi xử lý tự nhiên, vừa đủ để thể hiện sự cứng cỏi của một chuyên gia, vừa để lộ những khoảnh khắc mong manh khi nỗi đau cũ trỗi dậy. Chính cách diễn xuất không gượng ép, không cần đến kịch tính quá mức đã giúp Yoon I Na trở thành một nhân vật sống động, gần gũi, khiến khán giả vừa đồng cảm vừa bị cuốn vào hành trình của cô.

Trong Nine Puzzles, Kim Da Mi không chỉ là trung tâm của câu chuyện mà còn là người dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Cô khiến mọi khoảnh khắc của Yoon I Na – từ những câu nói thẳng thắn, những quyết định dứt khoát, đến những phút giây lặng lẽ đối diện với chính mình – đều trở nên đáng nhớ. Vai diễn này là minh chứng cho khả năng biến hóa của Kim Da Mi: không cần kịch tính hóa, cô vẫn có thể khiến người xem cảm nhận được cơn bão cảm xúc bên trong nhân vật.

Nine Puzzles vẫn còn chặng đường phía trước với những bí ẩn chưa có lời giải, nhưng chỉ sau nửa đầu mùa, Yoon I Na của Kim Da Mi đã kịp để lại dấu ấn mạnh mẽ. Nếu phần còn lại của phim giữ vững được phong độ, Yoon I Na hoàn toàn có thể trở thành một trong những nữ chính đáng nhớ nhất của màn ảnh Hàn năm nay. Và Kim Da Mi, một lần nữa, chứng minh vì sao cô là cái tên luôn đáng để chờ đợi.