Lễ thành hôn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tối 22/10 tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Quảng Trị). Từ 17h, họ hàng và quan khách gần như có mặt đông đủ. Cô dâu, chú rể cũng có mặt ở rạp cưới từ đầu giờ chiều để duyệt lại các hạng mục.