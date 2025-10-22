Đỗ Thị Hà rạng ngời giữa không gian rạp cưới 3.000 m2 Nhóm PV, 19:05 22/10/2025 Chia sẻ Thích0 Tại lễ thành hôn tổ chức tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn váy cưới cúp ngực, khoe vai trần. Váy cưới của cô dâu là kiểu dáng trơn, không đính kết cầu kỳ. Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ rước dâu Chiếc quần của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải ngày đi cưới vợ sao lại thế này? VIDEO: Khoảnh khắc doanh nhân Viết Vương hôn Hoa hậu Đỗ Thị Hà Lễ thành hôn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tối 22/10 tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Quảng Trị). Từ 17h, họ hàng và quan khách gần như có mặt đông đủ. Cô dâu, chú rể cũng có mặt ở rạp cưới từ đầu giờ chiều để duyệt lại các hạng mục. Cô dâu và chú rể thay trang phục chuẩn bị cho lễ cưới. Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn váy cưới cúp ngực, khoe vai trần. Váy cưới của cô dâu là kiểu dáng trơn, không đính kết cầu kỳ. Cận nhan sắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước hôn lễ. Cô chọn kiểu tóc búi cao, đeo trang sức, trang điểm đậm hơn lễ đón dâu trước đó. Hệ thống đèn LED phủ kín phần mái vòm rạp, ánh sáng tập trung tôn lên vẻ đẹp của cô dâu. Đơn vị thi công cho biết không gian lễ cưới lấy ý tưởng "khu vườn châu Âu" với hai tông màu trắng, xanh chủ đạo. Các loại hoa được trang trí tại tiệc cưới gồm hoa hồng, cúc, hoa ly, cẩm tú cầu, hoa lan. Khoảnh khắc tình cảm của cô dâu, chú rể. Chú rể Viết Vương mặc vest đen lịch lãm, dành nhiều cử chỉ ân cần cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Không gian sang trọng ở buổi lễ thành hôn. Đỗ Thị Hà rạng rỡ giữa không gian rạp cưới rộng 3.000 m2. Trước giờ cử hành hôn lễ, Đỗ Thị Hà và Viết Vương chụp ảnh cùng người thân. Đại diện nhà trai bày tỏ hạnh phúc khi từ nay trở đi, gia đình có thêm con dâu. "Tôi chúc hai con hạnh phúc, viên mãn. Mong mọi người chúc phúc cho gia đình chúng tôi", ông Viết Hải - bố chú rể - chia sẻ. Theo Tiền Phong Copy link 10/22/2025 18:05 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/do-thi-ha-rang-ngoi-giua-khong-gian-rap-cuoi-3000-m2-post1789553.tpo Bố Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Hôm nay tôi mãn nguyện' Chia sẻ Thích0 Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà Nguyễn Viết Vương tập đoàn Sơn Hải