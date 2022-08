Đọ sắc vóc và thành tích của những 'gương mặt thân quen' tại Miss Grand Vietnam 2022

Những năm sau đó, Mai Ngô là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế và giành được rất nhiều giải thưởng như: Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017. Mai Ngô cũng từng hai lần tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Mặc dù không đạt được thành tích gì nhưng cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ cá tính của mình.