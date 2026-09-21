Trận đối đầu giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng tại vòng loại Cúp Quốc gia mới đây trở nên thu hút sự chú ý của người hâm mộ không chỉ bởi những diễn biến kịch tính dưới sân Hàng Đẫy, mà còn nhờ sự xuất hiện đặc biệt của gia đình Chủ tịch Đỗ Vinh Quang cùng bà xã Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh trên khán đài.

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang gây chú ý với hình ảnh một ông bố vô cùng âu yếm và cưng chiều con gái. Anh liên tục bế bồng, chăm sóc và dành những cử chỉ ngọt ngào cho bé Tuệ An (tên thân mật là Ti Mướp). Ái nữ của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài bầu bĩnh, dễ thương cùng nét mặt được nhận xét sở hữu nhiều điểm giống bố và đại gia đình nhà nội.

Đồng hành cùng chồng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với phong cách giản dị, rạng rỡ tiếp lửa cho đội bóng thủ đô. Sự xuất hiện ấm áp của gia đình nhỏ trên khán đài nhanh chóng trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả có mặt trên sân.

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, đây lại là một trận đấu tiếc nuối đối với đội bóng của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang. Dù có lợi thế sân nhà và thi đấu nỗ lực, Hà Nội FC đã hòa 1-1 với SHB Đà Nẵng sau 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút luân lưu may rủi, đội bóng thủ đô dừng bước sớm tại Cúp Quốc gia khi để thua đối thủ với tỷ số 3-4 trên chấm 11m.

Kể từ sau đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2022 và đón con gái đầu lòng vào giữa năm 2023, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh duy trì lối sống kín tiếng nhưng viên mãn. Dù hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình, nàng hậu vẫn luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên có mặt trên khán đài để đồng hành và cổ vũ cho ông xã cùng đội bóng nhà trong các trận đấu quan trọng.

Ảnh: MD