Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, ngại ngùng chạy lên xế hộp "trốn" cam thường sau trận đấu của Hà Nội FC

Sau khi lập gia đình và sinh con, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho tổ ấm nhỏ. Dù khá kín tiếng, nàng hậu vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện tại sân vận động Hàng Đẫy để đồng hành và cổ vũ cho đội bóng Hà Nội FC. Đội bóng mà chồng cô - Đỗ Vinh Quang đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB.

Mới đây, khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh xuất hiện rạng rỡ cùng con gái nhỏ trên thảm cỏ sân Hàng Đẫy sau trận Hà Nội FC thua 1-4 SLNA vòng 2 V.League 2026/27 đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Không diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm cầu kỳ, Đỗ Mỹ Linh chọn bộ trang phục màu trắng đồng điệu với thiết kế cổ đổ nhẹ nhàng, thoải mái. Thần thái tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ của người đẹp sinh năm 1996 nhanh chóng chiếm trọn ống kính truyền thông. Dù đang làm mẹ bỉm sữa nhưng dáng của nàng hậu vẫn rất cân đối, mặn mà và đằm thắm.

Đỗ Mỹ Linh dắt con ra về sau trận đấu của CLB Hà Nội (Ảnh: Bongdadoisong)

Nhan sắc của vợ chủ tịch CLB Hà Nội gây chú ý (Ảnh: Bongdadoisong)

Sự chú ý cũng dồn về phía nhóc tỳ Tuệ An (tên thân mật là Titi). Cô bé diện áo phông trắng kết hợp chân váy hồng xinh xắn, tỏ ra khá dạn dĩ khi nắm chặt tay mẹ dạo bước trên đường biên. Trong lúc di chuyển, Đỗ Mỹ Linh vừa dắt tay con gái nhỏ vừa cầm điện thoại che mặt khi có nhiều ống kính truyền thông đổ dồn vào cô. Dẫu vậy, bà xã của chủ tịch CLB Hà Nội vẫn tươi cười rạng rỡ, thân thiện dừng lại giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng một người hâm mộ.

Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cùng fan SLNA (Ảnh: Bongdadoisong)

Sau khi giao lưu xong, Đỗ Mỹ Linh cùng con gái và người thân di chuyển ra khu vực bãi đỗ xe phía ngoài sân vận động. Mỹ Linh vội vàng chạy thật nhanh lên xe, cô tỏ ra ngại ngùng trước loạt camera bên cạnh, gia đình nhà bầu Hiển sau đó cùng bước lên chiếc SUV màu xám để ra về.

Mỹ Linh ngại ngùng chạy lên xe sau khi thấy nhiều camera (Ảnh: Bongdadoisong)

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng

Sau đám cưới hoành tráng vào tháng 10/2022 cùng Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, cuộc sống của Đỗ Mỹ Linh đã bước sang một trang mới bình lặng nhưng trọn vẹn. Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng của làng giải trí, nàng hậu sinh năm 1996 lui về làm hậu phương vững chắc, tập trung chăm sóc gia đình, kinh doanh riêng và đảm nhận vai trò bỉm sữa.

Người đẹp từng thừa nhận bản thân có sự thay đổi lớn từ một cô gái trẻ thích trải nghiệm, đi chơi cùng bạn bè, cô trở thành người phụ nữ của gia đình, ưu tiên việc trở về nhà, cùng chồng ăn cơm và chăm sóc các con. Dù làm dâu hào môn, Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã vẫn giữ phong cách sống giản dị, kín tiếng và tinh tế, hiếm khi phô trương tình cảm nhưng luôn đồng hành, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau trong suốt chặng đường hôn nhân.