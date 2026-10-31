Đỗ Mỹ Linh khoe khung hình chồng chủ tịch và dàn nhóc tỳ đáng yêu nhà bầu Hiển

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ khoảnh khắc gia đình sum vầy đầy ấm áp trên trang cá nhân. Khung hình tràn ngập năng lượng tích cực với sự xuất hiện của dàn nhóc tỳ trong gia đình nhà bầu Hiển hội ngộ sôi nổi trên sân bóng.

Trong bức ảnh, chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang – chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nở nụ cười rạng rỡ ở vị trí trung tâm trong bộ trang phục thể thao màu vàng. Quây quần xung quanh anh là dàn nhóc tì đáng yêu, gồm con gái nhỏ của cặp đôi (bé Tuệ An) cùng các con của anh trai Đỗ Quang Vinh. Diện những bộ quần áo bóng đá đồng điệu, các bé tự tin tạo dáng tinh nghịch và khoẻ khoắn trên nền sân cỏ. Đính kèm hình ảnh tươi vui, Đỗ Mỹ Linh hóm hỉnh viết "gần nửa đội bóng".

Mỹ Linh khoe khung hình của chồng chủ tịch đội bóng và dàn nhóc tỳ

Kể từ khi chính thức về chung một nhà với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022, cuộc sống làm dâu gia tộc giàu có của Đỗ Mỹ Linh luôn nhận được sự quan tâm lớn. Dù làm dâu hào môn, nàng hậu vẫn giữ lối sống kín tiếng, thanh lịch và nhanh chóng thích nghi với nếp sống gia đình chồng. Cô dành nhiều thời gian học hỏi từ mẹ chồng để chăm lo chu toàn việc nhà, đồng thời duy trì mối quan hệ rất thân thiết với anh chồng Đỗ Quang Vinh và các cháu. Hiện tại, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh sinh sống tại căn biệt thự riêng ngay sát nhà bố mẹ chồng, vừa đảm bảo không gian riêng tư vừa thuận tiện qua lại thăm nom gia đình lớn.

Mỹ Linh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng chủ tịch CLB Hà Nội

Sau khi đón con gái đầu lòng vào tháng 7/2023, Hoa hậu Việt Nam 2016 chủ động rút bớt khỏi các hoạt động giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm. Bên cạnh vai trò người phụ nữ gia đình, Đỗ Mỹ Linh còn đồng hành cùng chồng trong các sự kiện thể thao, công tác xã hội của tập đoàn, đồng thời bước đầu tham gia quản lý công việc kinh doanh gia đình và phát triển thương hiệu thời trang riêng.

Tổ ấm nhỏ của Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh

Ảnh: FBNV